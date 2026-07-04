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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Una única posición que suscita dudas: la alineación prevista de Marruecos ante Canadá

Canadá vs Marruecos
Canadá
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Canadá
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EE. UU.

Próxima cumbre de los Leones del Atlas

Marruecos se prepara para enfrentar a Canadá este sábado en Texas, en los octavos de final del Mundial. El técnico Mohamed Wahbi mantiene la misma alineación que llevó a los «Leones del Atlas» a sus triunfos más destacados.

Según el sitio web del canal «Al-Sharq», la única duda es el defensa Shadi Riad, quien recibió un golpe en la rodilla ante Holanda.

Wahbi tranquilizó a la prensa: «Todos están en buena forma y quien juegue estará al 100 %».

Confía en Ibrahim Díaz para superar la defensa canadiense, mientras que la solidez defensiva y del centro del campo sigue siendo el punto fuerte de los «Leones».

La alineación prevista de Marruecos es:

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Portero: Yassine Bono

Defensa: Achraf Hakimi, Shadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Centrocampistas: Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Delantera: Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz, Ismail Saibari

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