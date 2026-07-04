Marruecos se prepara para enfrentar a Canadá este sábado en Texas, en los octavos de final del Mundial. El técnico Mohamed Wahbi mantiene la misma alineación que llevó a los «Leones del Atlas» a sus triunfos más destacados.

Según el sitio web del canal «Al-Sharq», la única duda es el defensa Shadi Riad, quien recibió un golpe en la rodilla ante Holanda.

Wahbi tranquilizó a la prensa: «Todos están en buena forma y quien juegue estará al 100 %».

Confía en Ibrahim Díaz para superar la defensa canadiense, mientras que la solidez defensiva y del centro del campo sigue siendo el punto fuerte de los «Leones».

La alineación prevista de Marruecos es:

Portero: Yassine Bono

Defensa: Achraf Hakimi, Shadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Centrocampistas: Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Delantera: Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz, Ismail Saibari