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Tras largas temporadas en las que el Real Madrid vivió más al ritmo de la sala de tratamiento que sobre el terreno de juego, y después de que las lesiones musculares se convirtieran en el primer enemigo que devoraba los sueños del equipo y le obligaba a recurrir a los jugadores de la academia para cubrir los vacíos, llegó José Mourinho para poner fin a esta hemorragia.

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En una de las mayores transformaciones que ha vivido el conjunto blanco en los últimos años, el técnico portugués ha logrado reconstruir un equipo más sólido físicamente, hasta el punto de que las ausencias por lesiones musculares se han convertido en algo poco frecuente, cuando antes eran una noticia cotidiana en Valdebebas.

Cuando Mourinho regresó al Santiago Bernabéu, su misión no era solo ganar títulos, sino que debía resolver primero un problema crónico que había desgastado al equipo en las últimas temporadas. En más de una ocasión, el Real Madrid se vio obligado a recurrir a los jugadores de la cantera, pese a contar con una plantilla de cerca de 25 futbolistas, debido a la falta de jugadores disponibles a causa de las repetidas lesiones.

Mejorar el estado físico de los jugadores y evitar otra temporada plagada de lesiones figuraba entre las prioridades del técnico portugués, y lo ha conseguido hasta ahora de forma notable, con cifras que confirman que el cambio no ha sido una simple casualidad, según el diario español "As".

Con la excepción de los jugadores que arrastraban problemas físicos antes del inicio de la temporada, el único que se ha ausentado de algún partido esta campaña por una lesión muscular ha sido Fede Valverde, tras el Clásico en el Camp Nou, y ningún otro jugador ha sufrido una lesión muscular desde entonces, en un hecho sin precedentes que el club no vivía desde hace años.

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Rodrygo, Thiago, Militão, Mendy y Asensio no han podido disponer de muchos minutos de juego, pero todos ellos comenzaron la temporada arrastrando ya esas lesiones. La mayoría padecía dolencias de larga duración, mientras que otros, como Thiago y Militão, empezaron a reincorporarse de forma gradual a los entrenamientos del equipo, sin que se registrara ninguna recaída nueva.

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Para entender la magnitud del cambio, basta con remontarse a estas fechas de la temporada pasada, cuando el Real Madrid acumulaba 39 partidos de ausencias por lesión entre los jugadores del primer equipo, sin contar a los lesionados de la temporada anterior o durante el mercado de fichajes de verano. Sumando a estos, la cifra asciende a 62 partidos en los que el equipo tuvo bajas, un número catastrófico por todos los conceptos.

Rüdiger, Alaba, Huijsen, Trent, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos y Mastantuono sufrieron problemas musculares durante los primeros meses de la temporada pasada, una situación completamente distinta a la actual del Real Madrid.

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El mérito de esta transformación corresponde a la metodología de trabajo de Mourinho y su cuerpo técnico, basada en la gestión minuciosa del tiempo de participación de cada jugador y de su carga de entrenamiento, lejos de los excesos de carga o del descuido en la puesta a punto.

Esta metodología permite a los jugadores mostrar un nivel de forma física superior al de temporadas anteriores, lo que contribuye a evitar una nueva oleada de lesiones y permite a Mourinho hacer participar a casi todos sus jugadores en cada partido, otorgando a cada uno el papel adecuado en el momento oportuno.

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Mourinho regresó al Real Madrid para ganar títulos, pero para lograrlo debía construir primero un equipo más sólido físicamente, algo que suponía un verdadero problema en las temporadas anteriores.

Y parece que el primer objetivo ya se ha cumplido. Resulta difícil imaginar que no se produzcan más lesiones hasta el final de la temporada, pero lo cierto es que el índice de ausencias ha descendido de forma notable desde la llegada de Mourinho al Santiago Bernabéu.

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Y mientras todos hablaban de la táctica y del once, Mourinho libraba su verdadera batalla en el gimnasio y en la sala de recuperación, para demostrar que los títulos no se construyen solo con talento, sino, ante todo, con la puesta a punto física.