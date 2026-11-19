La legendaria trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo podría tener aún un último capítulo. Pese a su reciente retirada de la selección de Portugal, varios informes apuntan a que se estudia organizar un partido homenaje para honrar al emblemático capitán.
Una despedida a la altura de una leyenda
La historia de Ronaldo con la selección portuguesa quizá no haya llegado todavía a su final definitivo. Aunque el legendario delantero anunció oficialmente su retirada internacional el 5 de noviembre de 2026, cada vez se habla más de un partido homenaje para celebrar su contribución sin precedentes. El ganador de cinco Balones de Oro se retiró tras una trayectoria de récord en la que marcó 146 goles en 234 partidos con su selección.
La posibilidad de un homenaje oficial sigue sobre la mesa, pese a las complicadas circunstancias que rodearon su salida, según A bola.
Aunque la atención se centra en un posible homenaje de la selección, también se habla de reconocimientos por separado en los que participarían sus antiguos clubes.
Tensiones entre bastidores
El momento elegido por Ronaldo para retirarse estuvo muy marcado por un periodo de fricciones entre el jugador y el seleccionador Jorge Jesus. Según las informaciones, el desencuentro comenzó cuando Jesus no dio entrada a Ronaldo desde el banquillo durante una victoria ante Noruega.
Esto ocurrió pese a un supuesto acuerdo por el que el capitán disputaría al menos 30 minutos, lo que llevó a Ronaldo a sentir que el entrenador había incumplido su palabra. Tras aquel incidente, la relación entre ambas figuras se enfrió considerablemente.
Pese a la evidente tensión en el vestuario, se ha aclarado que el jugador nunca exigió formalmente nada respecto al puesto del entrenador. Según las informaciones, Ronaldo recurrió a intermediarios para sugerir que no se le incluyera en los partidos de noviembre, mientras crecían las especulaciones sobre el cuerpo técnico. Sin embargo, Jesus había manifestado públicamente su intención de seguir convocando al veterano.
El camino hacia la reconciliación
Para que el partido homenaje se haga realidad, es probable que todas las partes implicadas necesiten tiempo para que se disipen las tensiones actuales. La salida fue, sin duda, complicada: incluso la madre de Ronaldo expresó su frustración por el trato que recibió su hijo durante sus últimos días en la selección. No obstante, la Federación Portuguesa de Fútbol quiere evitar que el hombre que condujo a Portugal a la gloria en la Eurocopa de 2016 sea recordado por su enfrentamiento con el seleccionador.
Organizar un partido así exigiría coordinación entre la federación y los representantes del jugador para garantizar que sus logros, y no las recientes polémicas, acaparen la atención. El mundo del fútbol estará muy pendiente de si el hombre que redefinió los récords goleadores internacionales vuelve a vestir una vez más la célebre camiseta roja y verde. Sería una oportunidad para que la afición se despidiera como es debido de quien más ha dado a la selección en toda su historia.
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
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