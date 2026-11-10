El Real Madrid está muy cerca de hacerse con uno de los talentos futbolísticos más destacados de Europa, pero algunos indicios surgidos recientemente en torno a la operación han aumentado las preocupaciones del conjunto merengue.

JJ Gabriel, el jugador del Manchester United de 16 años, ha alcanzado un acuerdo verbal con el club español, pero las dudas han comenzado a aparecer en los pasillos del club blanco en relación con su familia y con la forma de gestionar su carrera futbolística.

Según el periodista Samuel Luckhurst en el diario británico The Sun, algunos responsables del Real Madrid observan con preocupación la influencia de Joe Oseroyll, el padre del jugador, al que describen como una figura especialmente exigente en las decisiones relativas al futuro de su hijo.

De acuerdo con lo recogido por el diario Sport, The Sun explicó que el padre de Gabriel se vio involucrado en roces en las redes sociales relacionados con la carrera deportiva del joven jugador, y este comportamiento no pasó desapercibido para algunos responsables del Real Madrid, que, según se informa, también se sorprendieron por las ambiciosas declaraciones del jugador.

«Lo tratan como a un muñeco»: un consejo neerlandés a De Jong, abandona el Barcelona

Gabriel declaró públicamente que su mayor sueño es ganar el Balón de Oro, una afirmación que, según el diario The Sun, suscitó algunas reservas en el Real Madrid dada la enorme cobertura mediática que recibe un futbolista de tan solo 16 años.

El Manchester United hizo grandes esfuerzos para convencer a Gabriel de que se quedara en Old Trafford, y el club inglés ofreció a su familia un palco en su futuro estadio, además de concederle el dorsal número 77, vinculado a su potencial como marca personal.

Según los informes, el Manchester United también prometió incluirlo en la convocatoria del equipo para el pasado partido ante el Brighton, pero el jugador comunicó al club su intención de abandonar el equipo antes de ese encuentro.

Los responsables del United consideran que la cantidad que se podría obtener por los derechos de patrocinio de Gabriel (350.000 libras esterlinas) es una suma demasiado baja para un jugador considerado uno de los talentos más prometedores de su generación.

Mientras tanto, el Real Madrid continúa avanzando en el proceso de su fichaje, a pesar de que quedan algunos trámites oficiales. Y, según informes británicos, el Manchester United estudia la posibilidad de emprender acciones legales por su marcha.

Lee también: tras las preocupaciones del Barcelona, un mensaje indirecto de Ancelotti a Flick