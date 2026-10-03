El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, trabaja en resolver la crisis en la construcción de las jugadas ofensivas que arrastra el equipo desde hace varias temporadas, aprovechando el parón internacional para reorganizar el reparto de funciones en el centro del campo, de modo que se garantice una mejor salida de balón desde atrás y se afronte la presión de los rivales.

El sitio web español "Defensa Central" señaló que Mourinho ha designado a 4 jugadores para asumir la responsabilidad de la construcción ofensiva: Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Federico Valverde, basándose en sus cualidades técnicas y su capacidad para controlar el balón, al considerarlos los más idóneos para esta tarea, en lugar de depender del francés Aurélien Tchouaméni.

Mourinho considera que Tchouaméni, a pesar de su importancia en la posición de pivote defensivo, no posee las características necesarias para manejar el balón bajo presión, por lo que prefiere emplearlo en la recuperación de la posesión, en la contención de los ataques rivales y en el aprovechamiento de los espacios, encomendando la responsabilidad de la construcción del juego a sus compañeros más capacitados para desempeñar ese rol.

El plan del técnico portugués se basa en otorgar a Valverde un papel central en el doble pivote, apoyándose en Güler y Bernardo Silva para asistirlo en las primeras fases de la construcción ofensiva, mediante el retroceso hacia zonas más retrasadas para ofrecer múltiples opciones de pase y reducir el impacto de la presión que ejercen los rivales.

Por su parte, Mourinho pretende otorgar a Bellingham un papel más adelantado de forma progresiva, para que sea el enlace entre el centro del campo y la delantera, generando espacios para sus compañeros y aportando un jugador libre en el que apoyarse ante los bloques defensivos, lo que contribuye a acelerar la circulación del balón y a mejorar la eficacia de los movimientos colectivos.

El planteamiento técnico de Mourinho insiste en la necesidad de no dejar a Valverde aislado durante la construcción ofensiva, especialmente ante los equipos que recurren a la presión intensa, ya que el éxito del sistema requiere un movimiento sincronizado de los centrocampistas y la generación de ángulos de pase que ayuden a superar la presión y a conservar el balón.

Apartar a Tchouaméni de la responsabilidad de la construcción del juego no significa que su importancia disminuya en los planes del técnico, pues Mourinho se propone aprovechar sus capacidades defensivas, centrándose en sus puntos fuertes, en lugar de encomendarle funciones que no se ajustan a sus características, en una línea distinta a los roles que se le asignaron durante etapas anteriores con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.