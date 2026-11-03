La tristeza se apoderó del fútbol español tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, este martes, a los 30 años de edad, a consecuencia de la grave lesión que sufrió durante el partido de su equipo ante el Andorra, en un trágico suceso que ha conmocionado a todo el mundo del deporte.

Según el diario español «Sport», el Tenerife anunció el fallecimiento de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, en una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol, después de que el club emitiera un emotivo comunicado en el que expresó la dificultad de encontrar palabras para consolar a sus allegados ante esta trágica pérdida.

El club señaló al comienzo de su mensaje: «Estamos destrozados por el dolor, se nos ha hecho un nudo en la garganta por la conmoción y no podemos creer que esto sea real», al tiempo que reafirmó su total solidaridad con la familia de Jesús de Miguel, sus seres queridos y todos los aficionados del equipo.

El Tenerife añadió: «No hay palabras de consuelo, no hay nada que pueda aliviar este sentimiento cargado de tristeza», antes de presentar sus condolencias con estas palabras: «Estamos junto a su afligida familia y sus seres queridos, y junto a todos los miembros de la familia del Tenerife que hoy lloran este cruel desenlace».

Por su parte, la familia de Jesús de Miguel expresó su gratitud por todos los mensajes de apoyo y consuelo recibidos, al tiempo que pidió que se respetara al máximo su intimidad durante estos difíciles momentos que atraviesa.

Esta tragedia llega tras el grave accidente que sufrió el delantero durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando se produjo el choque en el tiempo de descuento del partido.

Jesús de Miguel corría desde el centro del campo para iniciar un contraataque, antes de chocar con el portero del equipo visitante, Jesús Owono, que había salido de su área para intentar interceptar el balón.

La rodilla del portero impactó en la zona del pecho y el rostro del delantero, quien cayó al césped inconsciente, en medio de una situación de gran inquietud que llevó a los jugadores de ambos equipos a reclamar la intervención inmediata del cuerpo médico.

Los equipos médicos intervinieron para atender al jugador durante varios minutos dentro del terreno de juego, antes de trasladarlo en camilla a una ambulancia, y de ahí al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a los equipos médicos a intervenir para reanimarlo durante su traslado al hospital. Los intentos de reanimación lograron recuperar su pulso, pero permaneció inconsciente y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico.

Durante las primeras horas de la mañana del martes, el Tenerife anunció el deterioro del estado neurológico del jugador, antes de anunciar posteriormente su fallecimiento, poniendo así fin a los intentos de salvarle la vida tras el trágico accidente.