Compartir Sigue a GOAL en Google

Cristiano Ronaldo ha encabezado las muestras de duelo del mundo del fútbol por la trágica muerte del delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel. El atacante, de 30 años, falleció tras un grave incidente sobre el terreno de juego durante un partido de la segunda división española, lo que ha provocado una oleada de pesar en todo el mundo.

Anuncios

Ronaldo expresa sus condolencias a la familia de De Miguel

La estrella del Al-Nassr

ha expresado su profundo pesar tras conocerse la impactante noticia del fallecimiento de Jesus de Miguel. El exjugador del Real Madrid y del Manchester United recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir un emotivo mensaje con sus millones de seguidores. Ronaldo publicó una fotografía del delantero español acompañada de unas palabras que reflejaban la tristeza de toda la comunidad futbolística. El legendario atacante,

conocido por su impacto en el fútbol español durante su etapa en La Liga, se sumó a muchas otras figuras que rindieron homenaje a un compañero de profesión cuya vida quedó truncada en circunstancias trágicas.

El mensaje del internacional portugués fue breve, pero reflejó la gravedad de lo sucedido, que ha conmocionado al mundo del deporte. Ronaldo escribió en redes sociales: «Una tragedia. Sin palabras… Mucha fuerza a la familia. Que descanse en paz». El gesto de uno de los mejores jugadores de la historia puso de relieve el alcance de lo ocurrido durante un partido de Segunda División entre el Tenerife y el FC Andorra.

Anuncios Anuncios

Un choque mortal conmociona al fútbol español

La tragedia se produjo durante un intenso encuentro disputado el lunes por la noche en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Jesus de Miguel sufrió un terrible choque con el portero del Andorra Jesus Owono cuando ambos disputaban un balón suelto en los últimos minutos del partido. El impacto fue grave y el delantero de 30 años necesitó atención médica inmediata sobre el terreno de juego.

Related Topics

Tras el choque, De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, en Santa Cruz. Aunque el club ofreció inicialmente un atisbo de esperanza al comunicar que el jugador estaba estable en la unidad de cuidados intensivos, su estado empeoró gravemente durante la noche. El club canario confirmó finalmente que el delantero había fallecido el martes por la mañana tras sufrir una parada cardíaca.

El Tenerife publica un emotivo comunicado

El CD Tenerife confirmó oficialmente la desgarradora noticia a través de sus redes sociales y expresó el profundo dolor de todas las personas vinculadas al club. Su comunicado reflejó la incredulidad y la tristeza que rodean al equipo: «Desolados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea cierto, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00».

Anuncios

El club subrayó además el dolor de la pérdida: «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este profundo pesar. Estamos junto a su familia, destrozada por el dolor, sus seres queridos y toda la comunidad tinerfeñista, que hoy llora esta cruel pérdida».

Tras lo sucedido, la familia del fallecido delantero ha pedido privacidad para afrontar el duelo. El club compartió un último mensaje en su nombre: «La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos y pide sinceramente el máximo respeto a su privacidad en estos momentos terribles. Descanse en paz».