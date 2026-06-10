La Federación Inglesa de Fútbol informó que el amistoso entre Inglaterra y Costa Rica, programado para las 23:00 (hora de La Meca), se retrasó una hora por una fuerte tormenta que inundó el campo en Orlando.

Finalmente, el partido comenzó a la 1:00 a. m. tras la llegada de los jugadores, en la última prueba de los “Tres Leones” antes del Mundial.

Hecho similar al que sufrió el Arabia Saudí-Ecuador, suspendido dos horas por tormentas, lo que preocupa de cara al Mundial de 2026.

Inglaterra cierra así su preparación en el grupo D, junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Según The Sun, «la lluvia no cesa» y el campo sigue anegado.

Un periodista en Orlando afirmó haber escuchado «el trueno más fuerte de su vida» y, debido a las estrictas normas de seguridad, tuvo que refugiarse en una tienda cercana al estadio.