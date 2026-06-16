Una tormenta amenaza la presencia de Ronaldo... Alertas meteorológicas antes del partido de Portugal en el Mundial

Houston se prepara con cautela para la llegada de la primera tormenta tropical de la temporada, prevista para mañana miércoles, mismo día del partido Portugal-República Democrática del Congo en la final del Mundial.

Los servicios meteorológicos han emitido alertas oficiales: la temporada de huracanes podría empezar este miércoles en parte de la costa del Golfo de México, justo a la hora del partido en Houston (mediodía, hora local). El Centro Nacional de Huracanes ha clasificado la perturbación de hoy martes como «posible ciclón tropical».

Se prevé que el sistema se mueva paralelo a la costa durante la noche del martes y la mañana del miércoles antes de internarse en tierra. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes indican: «Los residentes del sur y este de Texas deben prepararse para lluvias torrenciales en los próximos días. Estas podrían causar inundaciones repentinas y de gran magnitud que pongan en peligro la vida, así como anegaciones en zonas urbanas y ribereñas».

Houston está en nivel 3 de riesgo de inundaciones, lo que podría afectar el partido inaugural de ambos equipos.