Una tarjeta cada 20 faltas... ¿Están favoreciendo los árbitros a Argentina en el Mundial de 2026?

Egipto eliminó a Argentina en el Mundial 2026.

El martes pasado, en Atlanta, Egipto perdía 2-3 tras ir 2-0 arriba y quedaba eliminado en octavos.

Tras el partido, el seleccionador Hossam Hassan y el jugador Mustafa Zico criticaron al árbitro francés François Litxer y a la FIFA por, según ellos, favorecer a Argentina.

El diario británico The Sun publicó un informe que compara tarjetas y faltas de cada selección, y sitúa a Argentina como la segunda con menos amonestaciones.

La Albiceleste recibió solo tres tarjetas en cinco partidos, pese a cometer 59 faltas (una amonestación cada 19,6 infracciones).

Solo Noruega, con dos tarjetas tras 48 faltas (una cada 24), mejora esa marca.

Cabe recordar que Argentina es la actual campeona del Mundial tras ganar la edición de 2022 en Catar, su tercer título tras 1978 y 1986.