Una superestrella francesa se ve envuelta en una encarnizada batalla por la pensión alimenticia en torno a una hija secreta

Según BILD, Michael Olise no paga la pensión alimenticia de su «hija secreta». El periódico alemán informa de que tiene una hija con una mujer alemana, pero apenas mantiene contacto con ella. Ahora la comunicación se realiza solo a través de abogados.

El delantero del Bayern de Múnich, que tuvo una relación de casi dos años con Fatima Zaunbrecher, se enfrenta a un conflicto sobre la pensión alimenticia de la hija nacida tras esa unión.

Según BILD, Olise se sometió a una prueba de paternidad y ya ha reconocido a la niña, aunque aún no la ha conocido en persona; la pequeña tiene veinte meses.

Zaunbrecher asegura que no ha recibido dinero alguno. La batalla legal dura ya casi dos años. Al principio le ofrecieron 836 euros mensuales de manutención, luego subieron a 2.000, pero ella insiste en que no ha cobrado nada.

Su representación se niega a comentar el caso por considerarlo privado. Fuentes de su entorno aseguran que Olise ofreció apoyo desde el principio y sigue abierto a un acuerdo amistoso.

Aseguran que nunca se ha negado a pagar y que ofreció una cifra superior a la habitual en Alemania, intentando transferirla sin éxito. Ella lo rechaza y afirma que su entonces abogado solicitó los 2.000 euros.

Ambas partes coinciden en que Zaunbrecher, a través de un tribunal francés, intentó exigir una pensión de 60 000 euros mensuales. «Mi abogado de entonces calculó que esa cifra era adecuada para su salario», afirma ella, quien ahora cuenta con un letrado alemán especializado en derecho de familia.

Éste sostiene que, al ganar unos catorce millones de euros al año, no existe un tope fijo para la pensión de alimentos, la cual debe ajustarse al nivel de vida y a las necesidades del menor. Zaunbrecher asegura que, mientras tanto, vive con su hija en la casa de su madre, en un piso de una sola habitación, e insta a Olise a asumir sus responsabilidades.