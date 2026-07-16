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World cup 2026 trophy(C)Getty images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Una sorpresa relacionada con la Champions League... ¿Qué club tendrá más jugadores en la final del Mundial 2026?

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Primera División
Liga de Campeones
Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
España
Argentina
EE. UU.

El domingo, la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey acaparará la atención mundial.

Según «Marca», de los 52 jugadores que pueden disputar la final (26 por selección), 24 militan en la Liga española.

 Veinticuatro juegan en España, casi la mitad, frente a los 13 de la Premier League.

 Solo tres actúan en Argentina: Otamendi, Montiel y Leandro Paredes.

El Atlético de Madrid aporta nueve jugadores: cinco a Argentina y cuatro a España, y es el club con más representantes.

World Cup
España crest
España
ESP
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Argentina
ARG

 El Barcelona aporta ocho jugadores, todos en la lista de Luis de la Fuente.

 Tras ellos, Arsenal aporta tres españoles (Zubimendi, Raya y Merino), el Athletic (Onai Alonso, Laporte y Nico) y el Tottenham (Boro, Kote y Senesi).

Con dos jugadores aparecen el Inter de Miami (Messi y De Paul), River Plate (Otamendi y Montiel), Marsella (Rolle y Facundo Medina) y Liverpool (McAllister y Víctor Muñoz).

La mayoría de los equipos aportan un solo jugador: Aston Villa (Depú), Manchester United (Lisandro Martínez), Lyon (Tagliafico), Boca Juniors (Paredes), Chelsea (Enzo Fernández), Estrasburgo (Barco), el Bayer Leverkusen con Palacios, el Como con Nico Baz, el Real Betis con Luu Celso y la Juventus con Nicolás González, el Inter de Milán con Lautaro Martínez, el Palmeiras con José Manuel López, el Real Madrid con Cucurella, el Manchester City con Rodri, el París Saint-Germain con Fabián Ruiz, el Crystal Palace con Perimi, la Real Sociedad con Mikel Oyarzabal y el Celta de Vigo con Borja Iglesias.

Poca presencia de los campeones de la Liga de Campeones

Destaca la escasa presencia de los campeones de la Liga de Campeones —supuestamente los mejores del mundo— en la final del Mundial.

 De los últimos diez campeones de la Liga de Campeones solo aportan cinco jugadores: dos del Liverpool (McAllister y Víctor), Fabián del PSG, Cucurella del Real Madrid, Rodri del Manchester City y Enzo del Chelsea.

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