El Barcelona no pudo presentar al lateral portugués João Cancelo como nuevo jugador antes del amistoso frente al Al Ahly egipcio.

El Barcelona recibió al Al Ahly egipcio este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper.

Antes del inicio del encuentro, el Barcelona presentó a su nuevo centrocampista español Rodri, tras su fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Manchester City.

El periodista español Víctor Navarro afirmó que el club catalán tenía intención de presentar también al lateral portugués João Cancelo, lo que motivó su presencia en el estadio Spotify Camp Nou, pese a que su incorporación no se anunció de manera oficial.

Navarro explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social X, que Cancelo estaba listo para ser presentado después de Rodri, ya que vestía la camiseta del Barcelona con el número 2 que llevó en la segunda mitad de la temporada pasada.

Sin embargo, el lateral portugués acabó abandonando el estadio sin ser presentado, debido a que no se completaron los trámites de su inscripción. Su compañero español Lamine Yamal trató de preguntarle por qué no lo presentaban, pero se marchó enfadado.

Según el periodista español, el Barcelona hizo todo lo posible por cerrar el fichaje de manera oficial este miércoles con el fin de presentar a Cancelo antes del partido ante el Al Ahly, pero no lo consiguió.

Informaciones periodísticas habían confirmado que el Al Hilal llegó a un acuerdo con el lateral portugués para rescindir su contrato, que finalizaba al término de la actual temporada, a cambio de renunciar al resto de sus emolumentos.

El jugador de 32 años militó en las filas del Al Hilal desde el verano de 2024, pero quedó fuera de la lista local del equipo la temporada pasada, por lo que decidió incorporarse al Barcelona en calidad de cedido en la segunda mitad de la misma.

Cancelo ofreció buenas actuaciones con el conjunto catalán durante su etapa como cedido y contribuyó a su conquista del título de LaLiga, a costa del eterno rival, el Real Madrid.