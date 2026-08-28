El Manchester City ha entrado en escena en la crisis de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, después de que el club inglés se moviera para explorar la posibilidad de recuperar al delantero argentino en el Etihad Stadium en calidad de cedido, en un giro sorpresivo que añade una nueva parte al culebrón sobre el futuro del jugador durante los últimos días del mercado de fichajes.

Según lo publicado por el diario español "Marca", el Manchester City contactó con el Atlético de Madrid en las últimas horas, con el fin de conocer la postura del club español respecto a la posibilidad de ceder a Álvarez, ante la crisis ofensiva que atraviesa el equipo de Pep Guardiola tras la salida de Omar Marmoush y Savinho, lo que llevó a la dirección del club a volver a poner sobre la mesa el nombre del delantero argentino como opción posible.

El movimiento del City parece sorprendente, sobre todo porque fue Álvarez quien decidió marcharse del equipo hace dos años, después de sufrir dificultades para conseguir el protagonismo que buscaba ante la presencia del noruego Erling Haaland, y fichar por el Atlético de Madrid en busca de un papel más importante y de más espacio para brillar.

Pero el regreso del jugador a Inglaterra no será fácil, ya que los datos indican que el movimiento del Manchester City no ha superado hasta ahora la fase de sondeo, además de que el club afronta los mismos obstáculos que impidieron al Arsenal avanzar de forma decisiva hacia la operación.

A la cabeza de estos obstáculos se encuentra la postura del propio Álvarez, ya que el jugador no parece entusiasmado en este momento con la idea de regresar a la Premier League, mientras que el Atlético de Madrid se aferra a su postura firme y rechaza entrar en cualquier operación que no reporte al club unos beneficios excepcionales, teniendo en cuenta que el valor del jugador se estima en más de 150 millones de euros.

En medio de estos acontecimientos, Álvarez intentó recuperar la calma dentro del Atlético, tras ausentarse de los entrenamientos del equipo durante tres días consecutivos, antes de realizar una sesión en solitario la tarde del viernes junto a varios miembros del cuerpo técnico, conforme al programa que el club estableció para su preparación, en señal de su deseo de poner fin al estado de agitación en torno a su futuro.

Por su parte, el argentino Diego Simeone mantuvo su postura serena, asegurando antes del encuentro ante el Sevilla que Álvarez no estaría disponible para el partido y no viajaría con el equipo, aunque evitó dirigir cualquier crítica al jugador, insistiendo en la firmeza y claridad de la postura de la dirección del club, y subrayando su esperanza de que el delantero continúe en las filas del equipo.