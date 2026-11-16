Una sorpresa mayúscula se cierne sobre Madrid: Florentino Pérez planea un fichaje inesperado

En el Real Madrid empieza a gestarse un movimiento inesperado, después de que el periodista inglés Nick Harris revelara un nuevo planteamiento de Florentino Pérez, presidente del club blanco, sobre una posible operación que podría cambiar notablemente los planes del equipo para la próxima temporada y abrir la puerta a una sorpresa de primer nivel en el mercado de fichajes.
Harris explicó a través de sus redes sociales que una fuente que comió recientemente con el presidente del Real Madrid le aseguró que Pérez está cada vez más convencido de que el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, pueda vestir la camiseta del club la próxima temporada, y añadió que el atacante noruego encabeza la lista de objetivos de la directiva madridista.
El periodista agregó que los agentes de varios jugadores del Manchester City ya han empezado a estudiar la posibilidad de que sus representados salgan como agentes libres, ante la eventualidad de que se complique la situación del club inglés por el caso en el que se le acusa de haber infringido las normas financieras de la Premier League.
Cambios en la delantera del Real Madrid
Sin embargo, la llegada de Haaland al Santiago Bernabéu no sería un paso sencillo en lo deportivo, ya que podría obligar a reorganizar el ataque madridista, sobre todo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en la plantilla actual.
Las especulaciones apuntan a que Vinícius podría ser uno de los principales candidatos a salir si el Real Madrid decide ir a por el delantero noruego, ya sea para hacerle hueco en el once o para aliviar la carga económica que suponen los salarios de las estrellas del equipo.
El Real Madrid dispone de abundantes opciones en ataque, con Mbappé, Vinícius, Diomande, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick y Brahim Díaz, por lo que la incorporación de Haaland dependería de decisiones que van más allá de cerrar la operación y que afectan también al futuro de algunos de los jugadores actuales.
La postura de Mbappé
El panorama se complica aún más con las informaciones que apuntan a que Mbappé no se siente cómodo con la idea de jugar como extremo izquierdo con la selección de Francia, después de que Zinedine Zidane lo colocara en esa posición, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto aceptaría volver a ese puesto en el Real Madrid para dejar sitio a Haaland.
Por otro lado, algunas informaciones periodísticas señalan que el delantero noruego no se opone a fichar por el Real Madrid, y se basan para ello en las frecuentes visitas de su padre a la ciudad deportiva del club en Valdebebas durante la presente temporada.
La operación sigue ligada a la evolución de la situación del Manchester City y a las posibles sanciones a las que podría enfrentarse, ya que, según Harris, el Real Madrid está pendiente de las repercusiones del caso en el futuro de los jugadores del conjunto inglés, con Haaland a la cabeza de su lista de objetivos.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.