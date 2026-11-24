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El PSV retoma este martes la fase de liga de la Champions League con una visita al Real Madrid. Peter Bosz ha anunciado los nombres de los once jugadores que saltarán al campo a las 21:00, entre ellos Paul Wanner, que ocupará un puesto inesperado.

Matej Kovar defenderá la portería del PSV en Madrid. Sergiño Dest, por la derecha, y Filip Kostic, por la izquierda, serán los laterales visitantes. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales.

La lesión de Mauro permitirá a Wanner jugar en el centro del campo del equipo de Eindhoven. Completan esa línea el pivote Kodai Sano y Sven Mijnans.

Guus Til será el delantero centro, por delante de Ricardo Pepi. Ivan Perisic se encargará de generar peligro desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel arrancará por la izquierda.

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El PSV ganó confianza el pasado sábado en la Vriendenloterij Eredivisie. El líder no tuvo ninguna dificultad ante el NEC y se marchó de Nimega con una contundente victoria por 1-4.

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El Real Madrid se salvó en casa ante el Celta de Vigo. Carlos Espi marcó el gol decisivo del 2-1 a cinco minutos del final. Así, el equipo de José Mourinho se encuentra a tres puntos del líder, el FC Barcelona.

El gigante español comparte el liderato de la fase de liga de la Champions League, con doce puntos tras cuatro victorias. Solo el Paris Saint-Germain ha sumado la misma cantidad de puntos.

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El PSV ocupa el puesto 24, justo el necesario para acceder a una ronda de clasificación de los play-offs. El equipo de Eindhoven ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos.

También hay una sorpresa en la alineación del Real Madrid. Se esperaba que Jude Bellingham fuese titular, pero José Mourinho ha dado ese puesto a Yan Diomandé. Por ello, Arda Güler pasa al centro del campo.

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Alineación del Real Madrid: Courtois; Valverde; Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler; Diomandé, Mbappé, Vinícius.

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Perisic, Til, Van Bommel.