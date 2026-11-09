Una sola tarjeta para el Barcelona enciende la polémica: el Atlético acusa al árbitro de doble rasero

Pese a que los jugadores del Atlético de Madrid reconocieron que el Barcelona mereció la victoria por (2-1) en el enfrentamiento que disputaron en el estadio Metropolitano, un ambiente de malestar imperó en el vestuario del conjunto madrileño por las decisiones arbitrales que tomó Javier Alberola Rojas, que los jugadores consideraron inconsistentes a la hora de tratar las faltas y las protestas, especialmente durante la primera parte.

Según el diario español "Mundo Deportivo", los jugadores del Atlético de Madrid no tomaron el arbitraje como excusa para justificar la derrota, pero mostraron reservas a puerta cerrada sobre lo que calificaron como un doble rasero en la señalización de faltas y en la exhibición de tarjetas amarillas, tras sentir que los jugadores del Barcelona se libraron de sanciones disciplinarias en varias ocasiones.

A nivel técnico, ni Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, ni sus jugadores ofrecieron excusas por la derrota, pues el entrenador calificó el resultado de justo, basándose en que el Barcelona logró marcar dos goles frente a uno de su equipo.

Por su parte, Koke atribuyó la derrota a la falta de eficacia ofensiva, mientras que Baena señaló que el equipo no podrá alcanzar sus objetivos si no ofrece su mejor nivel dentro del campo.

Sin embargo, las objeciones arbitrales permanecieron presentes en las conversaciones de los jugadores, sobre todo en lo relativo a que Alberola Rojas no mostró más de una tarjeta amarilla a los jugadores del Barcelona durante la primera parte, pese a que hubo situaciones que los jugadores del Atlético consideraron merecedoras de amonestación.

Estas situaciones incluyeron la entrada de Raphinha sobre Koke, junto a algunas acciones de agarrón, además de las protestas de los jugadores del Barcelona, con las que los jugadores del Atlético consideraron que el árbitro fue excesivamente permisivo.

Y pese a la igualdad entre ambos equipos en el número de faltas cometidas, con 14 infracciones para cada uno, el Atlético de Madrid recibió 3 tarjetas amarillas, frente a una del Barcelona, algo que reforzó la sensación de los jugadores del conjunto madrileño de que existía una disparidad en la aplicación de las sanciones disciplinarias.