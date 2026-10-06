Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, elogió el notable nivel que mostró Michael Olise durante la victoria ante Bélgica, después de que el delantero entrara como suplente para dar una asistencia y marcar un doblete decisivo, asegurando que lo que ofrece el jugador del Bayern Múnich es "sencillamente excepcional".

Zidane, respondiendo a una pregunta sobre si Olise es el mejor jugador del mundo, dijo: "¿Olise? No tengo nada que decir. Lo que hace es sencillamente excepcional", antes de sonreír en señal de su gran admiración por lo que mostró el jugador.

El entrenador de Francia explicó que el rendimiento de su equipo cambió de manera evidente en la segunda parte, señalando que la selección careció de eficacia ofensiva en el último tercio, antes de que los suplentes marcaran la diferencia y condujeran al equipo a cerrar el parón internacional de forma positiva.

Zidane añadió que estaba contento con la reacción de todos los jugadores, y no solo de los suplentes, destacando que la selección cosechó 10 puntos durante la concentración, aunque al mismo tiempo apuntó a la necesidad de mejorar algunos aspectos, sobre todo aumentar el número de jugadores dentro del área para lograr una mayor eficacia.

El técnico francés se refirió a Leny Yoro, que ofreció un partido destacado en su primera aparición, asegurando que el cuerpo técnico se movió rápido para incorporarlo tras la lesión de Ibrahima Konaté, y que el joven jugador "cumplió su papel a la perfección".

Zidane también elogió al portero Guillaume Restes, al que dio la oportunidad de participar, asegurando que los tres porteros ofrecieron niveles excelentes durante la concentración, y que el objetivo de hacer jugar a Restes fue darle la experiencia de jugar realmente con la selección como precaución ante cualquier imprevisto relacionado con Mike Maignan.