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Bernardo SilvaImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Una sola llamada lo cambia todo: Bernardo Silva cierra un fichaje muy sorprendente

Fichajes
Real Madrid
Barcelona
Manchester City
B. Silva

Bernardo Silva fichará por el Real Madrid, según Fabrizio Romano. Todos los documentos están aprobados y el centrocampista portugués del Manchester City ha dado su visto bueno.

Según Romano, hay acuerdo total. Firmará por dos temporadas, con opción a una tercera. El traspaso, gratuito, se cerró a gran velocidad.

El Real Madrid empezó a presionar hace solo un día y medio y en 36 horas cerró el acuerdo y tramitó los últimos detalles.

José Mourinho, recién nombrado entrenador, impuso su prioridad.

Ambos se conocen desde hace años en el fútbol portugués y mantienen una excelente relación, factor decisivo en las negociaciones.

Según Romano, Mourinho apenas tuvo que convencerlo: una llamada bastó para que Silva aceptara y las conversaciones se aceleraran.

Silva jugó nueve temporadas en el Manchester City y se ganó el aprecio de Pep Guardiola y la afición citizen.

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