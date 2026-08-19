Una sola imagen lo delata todo: ¿qué le está pasando a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid consideró el caso de Julián Álvarez prácticamente cerrado desde el primer momento en que estalló, y así lo confirmó la aparición pública en dos ocasiones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, para cerrar la puerta de forma tajante.

A pesar del torrente de información que se difunde a diario sobre el interés del Barcelona, la realidad indica que el Atlético de Madrid no se ha movido ni un ápice de su postura; desde el principio no ha cambiado nada.

Eso es lo que ha dicho todo el que se ha ocupado del asunto, empezando por Mateu Alemany, director de fútbol del club, en reuniones privadas, hasta la aparición pública de Enrique Cerezo y Gil Marín, los dos máximos responsables del club, además del propio Diego Pablo Simeone. Todos hablaron el mismo idioma.

Una cláusula de rescisión que frustra el sueño del Barcelona

El contrato de Julián con el Atlético de Madrid se extiende hasta 2030 e incluye una cláusula de rescisión astronómica de 490 millones de euros, y a menos que el Barcelona pague esa cantidad, no se marchará.

El Atlético de Madrid ya había declarado previamente que no negociaría con el club catalán, dada la forma en que este ha gestionado todo el asunto. En el estadio Wanda Metropolitano estaba claro que la cuestión había trascendido los aspectos deportivos y se había convertido en algo personal.

Y para entenderlo, según el diario español "Mundo Deportivo", hay que remontarse a lo ocurrido la temporada pasada, poco antes de los partidos de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones entre ambos equipos, con declaraciones del Barcelona a través de Deco, Laporta y Araújo que desestabilizaron tanto al jugador como al Atlético.

Y lo más importante, las actuaciones del entorno cercano del jugador molestaron profundamente a la directiva de los rojiblancos, del mismo modo que la oferta del Barcelona fue muy inferior en cuanto a cantidad y condiciones en comparación con lo que ofreció el Atlético para mostrar su compromiso con Julián.

En consecuencia, y con esta puerta definitivamente cerrada ante el Barcelona y el resto de clubes europeos, parece que el delantero argentino se ha enfrentado a la realidad: le quedan cuatro largos años de contrato hasta 2030.

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El malestar de "la Araña" sale a la luz

El propio jugador se encargó de mostrar su malestar durante los nueve días que pasó entrenando con el resto del equipo. Apareció afeitado, en una imagen que nadie había visto desde su llegada a España, silencioso y sombrío, y cada sesión de entrenamiento fue una oportunidad para mostrar su descontento.

La foto oficial del jugador que se publicó el miércoles 19 de agosto fue la ocasión que "la Araña" no dejó pasar para mostrar a todos su estado. Su imagen con un semblante muy serio llamó la atención en las redes sociales, en marcado contraste con las fotos de las dos temporadas anteriores, que mostraron a Julián muy sonriente, lo que hace el contraste aún más evidente y confirma que el argentino vive una situación de descontento dentro de los muros del Wanda Metropolitano.