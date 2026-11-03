Una sola decisión en Al Hilal y Al Nassr: ¿cómo reaccionaron los clubes saudíes al sorpresivo aplazamiento de la Roshan?

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, y su homólogo en el Al Nassr, el australiano Ange Postecoglou, tomaron una misma decisión para hacer frente al aplazamiento sorpresivo de los partidos de la Roshn Saudi League.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció la mañana del martes el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba prevista para arrancar en enero de 2027, para disputarse a partir de diciembre del mismo año.

Nada más conocerse la decisión, la Liga Roshn anunció el aplazamiento de la decimotercera jornada, que estaba programada del 5 al 7 de noviembre de este año, hasta una fecha posterior, al disponerse de más tiempo sin necesidad de acumular partidos.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, decidió conceder a los jugadores un descanso de 10 días tras la conclusión del partido ante el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El Al Hilal se impuso al Shabab Al Ahli por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos la tarde del martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Lo mismo ocurrió en el Al Nassr, donde el periodista saudí Abdulaziz Al Osaimi confirmó que Postecoglou concedió también a los jugadores un largo descanso de 9 días.

En cuanto al Al Ittihad, el entrenador alemán Jens Wissing se limitó a conceder a los jugadores un descanso de 5 días, según reveló el periodista saudí Majed Houd.

Cabe recordar que el aplazamiento de los partidos de la decimotercera jornada de la Liga Roshn ha brindado a los clubes saudíes la oportunidad de un largo descanso, ya que no volverán a disputar partidos hasta después del final del próximo parón internacional.