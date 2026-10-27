"Una situación embarazosa y lágrimas contenidas": un doloroso recuerdo persigue a la estrella del Arsenal en la gala del Balón de Oro

La estrella del Arsenal vivió un momento incómodo en la gala del Balón de Oro, celebrada ayer lunes en Londres, donde Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, fue coronado con el premio.

El diario "The Sun" señaló que el brasileño Gabriel se vio obligado a revivir los dolorosos recuerdos de su fallo desde el punto de penalti en la final de la Liga de Campeones, durante su gran noche en la gala del Balón de Oro.

El jugador brasileño, de 28 años, falló el penalti en el último intento de la tanda ante el Paris Saint-Germain el pasado mayo, lo que le costó al Arsenal la derrota en una final que habría significado su primer título absoluto en la Liga de Campeones.

Aquellos dolorosos recuerdos regresaron cuando se proyectó un vídeo con imágenes de aquel decisivo enfrentamiento en Budapest durante la gala de entrega de premios del Balón de Oro, celebrada la noche del lunes en Londres, con motivo del premio al mejor club masculino del año conquistado por el Paris Saint-Germain.

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Gabriel, central del Arsenal, vestía su traje y se encontraba entre el público mientras las imágenes se mostraban en la gran pantalla.

Los aficionados al fútbol aprovecharon la ocasión para aumentar el sufrimiento del defensa a través de las redes sociales. Uno de ellos bromeó: "Está intentando contener las lágrimas"; otro escribió: "Mi hermano estaba sufriendo recuerdos dolorosos"; un tercero dijo: "Son malvados"; y un cuarto añadió: "Pensó que podía olvidarse del asunto".

Al margen de aquel doloroso momento en Hungría, Gabriel fue uno de los jugadores más destacados del Arsenal la pasada temporada, en la que el equipo se proclamó campeón de la Premier League.

Ocupó el vigésimo primer puesto en la votación del Balón de Oro, seis posiciones por detrás de su compañero en el Arsenal, Declan Rice.