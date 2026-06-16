En la residencia de la selección alemana en Winston-Salem (EE. UU.), una serpiente venenosa apareció en el campamento y alertó a los jugadores.

Según «Bild», el jugador declaró: «Ayer vimos una serpiente y nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, debes ir al hospital al instante. No creo que sea mortal, pero es muy peligrosa».

Se trata de una “cabeza de cobre”, común en Carolina del Norte: su mordedura no es mortal, pero exige atención médica inmediata.

Kimmich admitió: «Les tengo mucho respeto y temor aquí. En Alemania no hay tantos animales peligrosos».

Las estrellas alemanas extremarán la precaución durante sus entrenamientos, como preparación para la fase final del Mundial de 2026; Kimmich añadió: «Si alguien pisara una por error, podría ser muy grave, así que mantenemos distancia».

La selección austriaca, por ejemplo, prohibió a sus jugadores montar en bicicleta en su sede de Santa Bárbara por el mismo riesgo, pero la Federación Alemana aún no ha adoptado medidas especiales.

La Mannschaft goleó 7-1 a Curazao en su debut y ahora se prepara para enfrentar a Costa de Marfil el sábado.