El Brujas se impuso recientemente por 3-1 al Royal Amberes en la sexta jornada de la Jupiler Pro League belga, pero los debates tras el pitido final giraron principalmente en torno al gol rival que supuso el momentáneo 1-1.

El guardameta suizo calculó gravemente mal un balón largo del rival delante de su propia área. Mientras Sommer ya había armado la pierna para intentar despejar con el pie, el atacante del Amberes Snayder Porozo se adelantó y empujó sin problemas al fondo de la portería vacía.

A este error ya le había precedido un flagrante pase fallado de Sommer en la salida de balón, que el veterano todavía pudo corregir por sí mismo. Finalmente, un doblete de Hugo Vetlesen y el gol del estreno del español Jan Virgili, de 20 años, salvaron la victoria local. Pese al triplete de puntos y al tercer puesto en la tabla, por detrás de KAA Gent y Union Saint-Gilloise, las acciones del portero están en el foco.

Lo especialmente llamativo: el fallo fue casi calcado al error de Sommer en el partido de la Champions League contra el Aston Villa esa misma semana. También allí un balón largo fue el detonante, tras lo cual Nicolas Jackson firmó el 3-1 para los ingleses y selló así la derrota en la máxima competición continental.

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"Semana de pesadilla": Yann Sommer, muy criticado en Bélgica tras sus errores

El suizo, que en verano pasó del Inter de Milán a Bélgica, se enfrenta ahora a duras críticas de la prensa. El portal voetbalnieuws habló de una auténtica "semana de pesadilla" y dictaminó: "Esta semana, Sommer se encontró en el ojo del huracán".

El Nieuwsblad trazó comparaciones con el pasado de Sommer en la Bundesliga y escribió: "De las diecinueve paradas que Sommer realizó una vez en un partido con el Borussia Mönchengladbach, en el Club Brujas por ahora solo pueden soñar. Bien sobre la línea, pero lejos de su portería Sommer se revela como un guardameta inseguro. De la habitual calma y serenidad de la época de Sommer en Gladbach, Múnich o la pasada temporada del título con el Inter, en estos momentos se ve poco".

Het Laatste Nieuws incluso calificó al jugador de 37 años tras la derrota de entre semana como un "paciente de alto riesgo que ha aparecido en tierra de nadie, en lugar de ser un puerto seguro".

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Yann Sommer: el 50 por ciento de sus partidos sin encajar gol

Dentro del equipo, en cambio, el veterano sigue gozando de plena confianza. Joaquin Seys salió públicamente en defensa del portero: "Eso puede pasar. Sí, incluso dos veces en una semana. Yann es importante en el vestuario y en el campo". El defensa continuó: "Después de que encajáramos el gol, también nos salvó un par de veces. Nada de esto tendrá ninguna consecuencia para él. Tiene unas cualidades enormes. No deberíamos empezar ahora a dudar de él, y él tampoco debería dudar de sí mismo. De todos modos, se recuperará. Y también nos mantuvo despiertos un par de veces".

También el entrenador principal Ivan Leko restó importancia a lo ocurrido. "Yann sabe que los errores forman parte del fútbol. Estoy seguro de que pronto volverá a ser uno de nuestros mejores jugadores, como lo era antes de esta semana. En mi opinión, tampoco se debe a la comunicación. Estas cosas simplemente pasan".

El técnico añadió: "Es mala suerte, en ningún caso una señal de falta de calidad. Sommer ha disputado finales de la Champions League en los últimos años y ha sido campeón de Italia. De verdad, todo irá bien".

Sommer, que en Alemania disputó 335 partidos oficiales con el Gladbach y más tarde defendió la portería del Bayern en 25 ocasiones, ha custodiado hasta ahora la meta del Brujas en ocho partidos. Encajó siete goles, aunque también dejó su portería a cero en el 50 por ciento de los encuentros.