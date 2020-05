Una separación con River en la mira: el Mono Burgos dejará de ser asistente del Cholo Simeone

Cuando finalice la temporada de España, la histórica sociedad de Atlético de Madrid se disolverá y el exarquero comenzará su carrera como DT.

Cada éxito de durante los más de ocho años de "cholismo" tuvo a Diego Simeone en primera plana y, a su derecha, a Germán Burgos. Pero esta imagen ya no se repetirá a partir de la próxima temporada, ya que el Mono dejará de ser el principal colaborador del DT Colchonero.

Desde hace un tiempo, la idea el exarquero es la de comenzar su carrera como director técnico en soledad. De hecho, en varias ocasiones se autopostuló como uno de los posibles sucesores de Marcelo Gallardo cuando éste finalice su glorioso ciclo en River. Y a partir de ahora, tendrá abierto su teléfono a la espera de ofertas, ya sea en como en .

La sociedad se inició incluso antes de llegar a Madrid. Cuando el Cholo tomó las riendas de Racing a principios del 2011, quien fuera su compañero en la Selección argentina se sumó al equipo de trabajo y lo acompañó tras el llamado del club donde ambos tuvieron pasos destacados como futbolistas.

Pero el conflicto que se avecinaba explotó cuando Simeone renovó su contrato y el anuncio se realizó sin Burgos, que aún no había llegado a un acuerdo y finalmente no aceptó la oferta de la hermana del Cholo, quien trabaja como su representante. Según trascendió, el ayudante percibe un sueldo mayor al de varios entrenadores principales y el club no aceptó mejorar aún más el vínculo.

A partir de la campaña 2020-21, el Cholo tendría como principal colaborador a Nelson Vivas, con quien trabajó de esa manera en y River, aunque también podría integrar a otro ídolo de la institución como Gabi. Y en cuanto al Mono, empezará a delinear su futuro a la espera del soñado contacto desde Núñez.