En un movimiento que podría tener connotaciones que van más allá de la mera presencia protocolaria, el Real Madrid se prepara para participar con una delegación de alto nivel en la gala del Balón de Oro de 2026, prevista para el próximo lunes en la capital británica, Londres, después de que el club blanco se ausentara o se limitara a una representación reducida en las dos últimas ediciones.

Según el diario francés L'Équipe, está previsto que varios de los jugadores del club blanco que figuran entre los nominados viajen a Londres, en un giro llamativo en comparación con lo ocurrido en 2024 y 2025.

Mbappé en primer plano: ¿guarda Londres una sorpresa?

El movimiento madridista llega en un momento en el que los aficionados al fútbol aguardan la identidad del ganador del Balón de Oro, con la presencia de Kylian Mbappé en la lista de nominados al premio, junto a sus compañeros Jude Bellingham y Vinícius Júnior, además de Marc Cucurella.

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La presencia de una amplia delegación del Real Madrid genera interrogantes sobre la postura del club respecto a los resultados del premio este año, y sobre si su participación encierra indicios de su confianza en las opciones de alguno de sus jugadores, encabezados por Mbappé, que marcó un gol en la victoria de su equipo ante el Leipzig por 4-1 en la Liga de Campeones el miércoles.

Sin embargo, la presencia del club no constituye por sí misma una prueba del triunfo de la estrella francesa, ya que el diario no reveló ninguna información que confirme la identidad del ganador antes del anuncio oficial, del mismo modo que la participación de los nominados en la gala no significa necesariamente que el premio esté decidido a favor de alguno de ellos.

La ruptura de 2024 y la ausencia casi total en 2025

El Real Madrid había decidido boicotear la gala del Balón de Oro de 2024 en el último momento, después de que quedara claro que Vinícius Júnior no ganaría el premio, que fue a parar al centrocampista español Rodri.

Y en la edición de 2025, la presencia del club blanco se mantuvo muy limitada, ya que Caroline Weir fue la única representante del club que asistió a la gala, según lo recogido por L'Équipe.

En cuanto a este año, parece que el Real Madrid ha decidido regresar de una forma más clara, con la disposición de varios de sus nominados a viajar a Londres, en un paso que devuelve al club al primer plano del evento tras dos años de tensión y ausencia.

El Clásico precede a la noche del Balón de Oro

La participación madridista adquiere una relevancia adicional por su calendario, ya que la gala llega al día siguiente del duelo del Clásico ante el Barcelona, previsto para la tarde del domingo, lo que coloca al club ante dos jornadas consecutivas de grandes acontecimientos.

Además de los cuatro nominados al premio principal, Thibaut Courtois compite por el premio al mejor portero de la temporada, mientras que Yann Diomandé entra en la carrera por el mejor talento joven, y Felicia Schröder compite por el premio al mejor talento joven en la categoría femenina.

Y entre el regreso del Real Madrid a la gala y la expectación por el destino de Mbappé, las incógnitas permanecen abiertas hasta el anuncio oficial del ganador, ya que la decisión de asistir no basta por sí sola para asegurar que la estrella francesa será el dueño del Balón de Oro.



