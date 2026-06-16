Una reveladora confesión de Mohamed Salah tras el partido contra Bélgica

Mohamed Salah, capitán de Egipto, habló sobre las difíciles condiciones climáticas que afectaron el partido contra Bélgica en el Grupo 7 del Mundial 2026.

El encuentro terminó 1-1, otorgando a Egipto un punto valioso en su debut.

Tras el partido, comentó a Bastian Schweinsteiger en el túnel de vestuarios: «En el campo hacía mucho calor, parecía un estadio de la Super Bowl y me sentí cansado».

«Teníamos que parar a beber agua en cada parte; de lo contrario, habríamos sufrido mucho por el calor», añadió.

Fue el tercer empate de Egipto en Mundiales, tras los conseguidos ante Holanda e Irlanda en 1990.

Egipto se adelantó con gol de Imam Ashour en el 20’, y Bélgica igualó con un autogol de Mohamed Hani en el 67’.

Imam Ashour, autor del gol egipcio, fue nombrado mejor jugador del partido.

Egipto jugará ante Nueva Zelanda el lunes a las 04:00, en la segunda jornada de grupos.