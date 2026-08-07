Una reunión decisiva con Deco deja a un jugador del Barcelona fuera del Camp Nou

El director deportivo del Barcelona, Deco, se reunió con el agente de Roony Bardghji para discutir el futuro del extremo sueco, en un movimiento que confirma la cercanía de su salida del club durante el actual mercado de fichajes.

El diario "Sport" señaló que Deco se reunió con Christian Emil, agente del jugador, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el representante fue visto dentro de las instalaciones del club antes de marcharse, después de que el periodista Fabrizio Romano hubiera revelado la decisión del club de no continuar con el jugador.

La decisión llega pese a los elogios del cuerpo técnico a lo que ofreció Bardghji cada vez que tuvo una oportunidad, ya que aprovechó bien sus minutos y demostró su capacidad para competir al más alto nivel, pero la presencia de Lamine Yamal como titular indiscutible en la posición de extremo en el once de Hansi Flick redujo sus opciones de tener tiempo de juego regular.

Fuentes del interior del club aseguraron que el jugador no mostró queja alguna durante todo el pasado periodo, cumplió con un trabajo profesional en los entrenamientos y aceptó su papel sin generar ningún problema, algo que fue recibido con gran aprecio por parte de la dirección.

El Barcelona trabaja actualmente en encontrar un nuevo destino que ofrezca al jugador más minutos y le ayude a seguir progresando, en medio del interés de varios clubes que se han interesado por su situación en los últimos meses.

El club tiene la intención de incluir un porcentaje de una futura reventa en cualquier acuerdo, confiando en que el valor del internacional sueco aumentará en los próximos años.

Este movimiento se enmarca dentro de la política de fichajes que lidera Deco en colaboración con el nuevo jefe de ojeadores, João Amaral, basada en captar a jóvenes talentos antes de su despunte a un coste reducido, desarrollarlos y luego obtener beneficio con su venta, algo que ocurrió con Bardghji, que llegó por unos 2,5 millones de euros tras una competencia con grandes clubes europeos, antes de participar con el primer equipo y elevar su valor de mercado.