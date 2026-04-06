Una repentina indisposición deja al estrella del Nápoles fuera del partido contra el Milán

El Nápoles ha recibido un duro golpe antes del esperado enfrentamiento contra el Milan, esta tarde de lunes, en la 31.ª jornada de la Serie A.

Este partido es decisivo en la lucha por el título, ya que el ganador intentará seguir persiguiendo al líder, el Inter de Milán, y presionarlo hasta los últimos metros de la competición.



La Serie A gratis en stc tv para los clientes de los paquetes Biti Fiber, Mufotter 4, Max y Pro 4 y 5





Según la cadena «Sky Sport Italia», el delantero danés Rasmus Højlund se sintió indispuesto anoche tras sufrir fiebre alta y vómitos a causa de un virus estomacal.

La cadena italiana señaló que el malestar de Højlund le impedía estar en condiciones físicas para jugar contra el Milan, por lo que es probable que quede totalmente excluido de la convocatoria para el partido.



Getty Images



El joven delantero es el máximo goleador de la plantilla del Nápoles, con 18 goles (14 marcados y 4 asistencias) en 37 partidos oficiales.

Estas bajas suponen un duro golpe para el entrenador Antonio Conte, que ya echa en falta a Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo y Amir Rahmani.



Lee también:

Conte se pronuncia de nuevo sobre su futuro al frente

de la selección italiana; Balotelli rompe su silencio: «¡Derribadlo todo y empezad desde cero!».