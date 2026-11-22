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El centrocampista español del Barcelona Pedri habló de la victoria que logró su equipo ante el Villarreal, tras remontar pese a ir perdiendo por dos goles a cero.

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En declaraciones tras el encuentro, aseguró que la capacidad del equipo para superar el difícil inicio y darle la vuelta al partido fue lo más destacado que se llevaron los jugadores, junto con el gran apoyo de la afición, que les ayudó a recuperar el control y a convertir la desventaja en victoria.

Pedri explicó, en declaraciones posteriores al partido, que se sintió bien a nivel individual, aunque todavía no había visto su actuación, y señaló que volverá a ver el encuentro para evaluar mejor su nivel. Aun así, afirmó que se sintió muy cómodo sobre el terreno de juego y prefirió centrarse en la reacción del equipo y en su capacidad para remontar en lugar de hablar de su rendimiento personal, al considerar que lo más importante es que el Barcelona lograra darle la vuelta al marcador.

El centrocampista español elogió el papel que desempeñó la afición del Barcelona para ayudar al equipo a superar los dos goles de desventaja. Explicó que jugar en casa y ante su gente otorga a los jugadores una gran ventaja y complica mucho más la tarea a los rivales, sobre todo porque el Barcelona apuesta por la posesión y la conservación del balón, lo que obliga a los demás equipos a realizar un gran esfuerzo físico y a seguir corriendo durante largos periodos del partido.

Pedri añadió que la afición sigue apoyando al equipo en todas las circunstancias y que su respaldo fue un factor determinante durante el encuentro. Aseguró que todo habría sido más complicado sin la presencia de los aficionados y su aliento constante, especialmente en el tramo en el que el Barcelona consiguió marcar dos goles y volver a meterse en el partido.

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Asimismo, señaló que los jugadores siempre sienten una enorme gratitud por ese apoyo, que les da un impulso extra para seguir luchando hasta el final.

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Pedri se refirió también a la capacidad del Barcelona para repetir el guion de las remontadas, como ya hizo el equipo durante la primera temporada del técnico alemán Hansi Flick. Explicó que los jugadores no perdieron la confianza en poder cambiar el resultado pese a ir dos goles abajo, ya que eran conscientes de que tenían capacidad para generar ocasiones y llegar a la portería rival, sobre todo porque el equipo había firmado numerosos intentos en la primera parte y confiaba en disponer de más oportunidades tras el descanso.

El jugador del Barcelona indicó que no haber convertido las ocasiones en goles en la primera mitad le generó nerviosismo, sobre todo por sus ganas de ver el balón dentro de la red. Sin embargo, explicó que todo cambió tras el primer gol, ya que los jugadores esperaban que el Villarreal se replegara en su campo, lo que daría al Barcelona más espacios y oportunidades para seguir presionando en busca del empate y después de la ventaja, hasta que llegó la remontada que tanto esperaban el equipo y su afición.

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Para cerrar sus declaraciones, Pedri insistió en la necesidad de revisar el rendimiento, sobre todo en los primeros minutos y en la primera parte, y subrayó que el Barcelona no mostró el nivel defensivo exigido, pese a que logró generar ocasiones, conseguir un penalti y contar con intentos ofensivos para marcar.

Explicó que eso obliga a analizar los errores junto al cuerpo técnico encabezado por Flick y a trabajar para corregirlos, y señaló que lo más destacado que se lleva del encuentro es la reacción positiva del equipo y su capacidad para recuperar el equilibrio y cambiar el rumbo del partido.