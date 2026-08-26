Una remontada abre una puerta que aún no se ha cerrado: una persecución muy especial entre el Al-Nassr y el Al-Hilal

El regreso del Al Nassr ante el Al Ettifaq no fue solo una remontada emocionante tras ir dos goles abajo, sino que colocó al "Al-Alami" cerca de una cifra histórica en la Liga Profesional, después de repetir el guion de dar la vuelta al marcador desde una situación que parecía casi imposible.

Según la red Opta, el Al Nassr logró la victoria por quinta vez en la historia de la Liga Profesional Saudí tras ir perdiendo por dos goles de diferencia, igualando con el Al Ahli y el Al Ettifaq en esta cifra, mientras que el Al Hilal encabeza en solitario la clasificación tras haber conseguido esta remontada en 7 partidos.

Pero la paradoja más destacada tiene que ver con lo ocurrido antes de esa remontada; y es que el Al Nassr terminó la primera parte ante el Al Ettifaq perdiendo 0-2, después de jugar con diez hombres desde el minuto 12 tras la expulsión de su portero Bento. A pesar de ello, no era la primera vez que el Al Nassr se encontraba en esta situación.

Opta señala que el equipo no había perdido en sus cinco partidos anteriores en los que terminó la primera parte perdiendo por dos goles o más de diferencia desde la temporada 2009-2010, ya que todos esos partidos terminaron en empate.

El último de esos casos fue precisamente ante el propio Al Ettifaq, y terminó con un resultado de 2-2 en marzo de 2022.

En cuanto a lo ocurrido en Dammam, el Al Nassr superó ese antecedente un paso más allá; y es que no se conformó con evitar la derrota, sino que dio la vuelta a su desventaja de 0-2 para convertirla en una victoria de 3-2, con tres goles durante la segunda parte firmados por Sadio Mané "doblete" y Abdulelah Al Amri.

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