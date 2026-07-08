«Una razón misteriosa»... El Mundial 2026 cambia una regla histórica en los penaltis

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ha derribado una norma no escrita sobre los penaltis.

Según «Marca», durante décadas se creyó que lanzar primero daba ventaja psicológica, pues obligaba al rival a igualar el marcador.

Sin embargo, el Mundial 2026 ha desmentido esa creencia: la victoria de Suiza sobre Colombia en los penaltis refuerza una tendencia inesperada. En este torneo, gana quien lanza en segundo lugar.

Hasta ahora se han disputado cuatro tandas y siempre ganó quien lanzó en segundo lugar: Paraguay eliminó a Alemania, Marruecos a Países Bajos.

Egipto superó a Australia, que lanzó primero, y lo mismo ocurrió en el duelo Suiza-Colombia.

Este pleno confirma una tendencia: en las últimas ediciones, el equipo que lanza el segundo penalti ha ganado 13 de 15 partidos (86,7 %).

Para refutar la idea de que lanzar primero es mejor (al menos en el Mundial), basta ver la historia: en los 35 partidos anteriores el equilibrio era casi total, con 17 victorias para quien lanzó primero y 18 para quien lo hizo segundo.

No hay una explicación concluyente para este cambio. Puede ser una casualidad, o quizá la mejor preparación mental de los jugadores haya reducido la presión de lanzar el segundo penalti.