Un reportaje periodístico ha revelado hoy martes que Pedro Neto, jugador de la selección portuguesa, disputó ayer el partido contra España en los octavos de final del Mundial con una bota rota.

El extremo luso Pedro Neto continuó el partido con una bota rota en la parte trasera tras una dura entrada del lateral español Marc Cucurella.









La imagen sorprendió a los aficionados, sobre todo porque el árbitro no mostró tarjeta al jugador español responsable.

A mitad del encuentro cambió de bota, pero volvió con otra que también tenía un agujero en el talón.

Según Mundo Deportivo, ahora se conoce el motivo.

El delantero del Chelsea sufre el síndrome de Haglund, un crecimiento óseo anómalo en la parte posterior del talón, visible en las imágenes.

Por eso, tras jugar un rato, debe hacer un agujero en la bota para aliviar la presión y el dolor.







