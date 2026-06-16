Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Una racha impresionante: Deschamps se une a la leyenda brasileña en una lista histórica

D. Deschamps
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
Francia
Senegal
EE. UU.

El seleccionador francés sigue en el Mundial.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, entró en la lista de los técnicos con más partidos en Mundiales tras dirigir a los “Gallos” contra Senegal este martes, en el debut francés en la actual edición.

Deschamps, que ya ganó el título en 2018 y llegó a la final de la última edición, disputó su partido número 20 al frente de Francia en Mundiales.

Según «Stats Foot», es el segundo técnico con más partidos al frente de un mismo combinado nacional en la historia de la Copa del Mundo.

Empata así con el brasileño Mario Zagallo y el uruguayo Óscar Tabárez, quienes también dirigieron a sus selecciones en el torneo.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Irak crest
Irak
IRQ
World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Solo le supera el alemán Helmut Schön, con 25 encuentros.

Podría quedarse solo con el récord en esta edición.

Según Opta, Deschamps suma su cuarta Copa como seleccionador (2014, 2018, 2022) y solo le superan Carlos Alberto Pereira (6) y Bora Milutinović (5). aunque Carlos Queiroz sumará su quinta participación en las próximas horas.

Anuncios