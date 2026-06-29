Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Glory in Giza Press ConferenceGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Una propuesta legendaria... ¿Asumirá Turki Al-Sheikh la presidencia de la Federación Saudí?

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
1ª División
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

La dimisión del presidente de la Federación Saudí acapara la atención

Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, ha reaparecido en el ámbito deportivo tras la dimisión de Yasser Al-Misehal como presidente de la Federación Saudí de Fútbol.

Al-Meshal renunció por la presión de los aficionados tras la sorpresiva eliminación de Arabia Saudí en la fase final del Mundial 2026.

Lee también... Tras el terremoto de Arabia Saudí y Japón... ¿Conmocionará Egipto lo que queda del orgullo asiático?

Mohamed Al-Da’ei, leyenda del Al-Hilal, declaró en el programa «Dourina Ghir»: «Sin duda, espero que Turki Al-Sheikh asuma la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, ya que marcará una gran diferencia y ayudará a la selección a recuperar su prestigio».

Y añadió: «Con Turki Al-Sheikh conseguiremos todos los títulos posibles, excepto el Mundial; es un hombre sincero y espero que asuma el cargo».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Y concluyó: «Propongo a Turki para el cargo porque no está vinculado a ningún club, a diferencia de Sami Al-Jaber, del Al-Hilal, y de Khalid Al-Beltan, expresidente del Al-Shabab».


Anuncios