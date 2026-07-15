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Brahim Diaz MarrocosGetty Images
Abobakr El Mokadem

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«Una promesa y palabras conmovedoras»: Ibrahim Díaz rompe su silencio tras decir adiós al Mundial

Francia vs Marruecos
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B. Diaz
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Los Leones del Atlas cayeron ante Francia

Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, rompió su silencio tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 a manos de Francia, tras caer 2-0 en cuartos de final.

El equipo marroquí, que soñaba con repetir las semifinales de 2022, se topó con la efectividad francesa.

A través de su cuenta en «X», el jugador se dirigió a la afición: «Hace unos días terminó nuestro viaje en el Mundial... Nos vamos tristes, pero el camino continúa... Volveremos más fuertes y decididos por nuestro país».

Y añadió: «Gracias de todo corazón a la afición marroquí por vuestro apoyo incondicional. Habéis estado con nosotros en cada paso, y vuestro ánimo ha significado mucho para nosotros».

Y prometió: «Lo mejor está aún por llegar».



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