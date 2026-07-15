«Una promesa y palabras conmovedoras»: Ibrahim Díaz rompe su silencio tras decir adiós al Mundial

Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, rompió su silencio tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 a manos de Francia, tras caer 2-0 en cuartos de final.

El equipo marroquí, que soñaba con repetir las semifinales de 2022, se topó con la efectividad francesa.

A través de su cuenta en «X», el jugador se dirigió a la afición: «Hace unos días terminó nuestro viaje en el Mundial... Nos vamos tristes, pero el camino continúa... Volveremos más fuertes y decididos por nuestro país».

Y añadió: «Gracias de todo corazón a la afición marroquí por vuestro apoyo incondicional. Habéis estado con nosotros en cada paso, y vuestro ánimo ha significado mucho para nosotros».

Y prometió: «Lo mejor está aún por llegar».







