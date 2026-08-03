En los pasillos de la Federación Internacional de Fútbol, la "FIFA", ha estallado una crisis financiera y política sin precedentes, tras destaparse el impago de una factura por valor de 185 millones de libras esterlinas a los clubes, lo que pone en jaque el destino de la próxima edición del Mundial de Clubes de 2029 y amenaza con la cancelación total del torneo, en un momento en el que el presidente Gianni Infantino afronta peticiones directas de destitución.

Las deudas, en primer lugar: 185 millones de libras sin abonar

La base de la crisis actual es el creciente endeudamiento, según el diario británico "Express". Mientras los 32 clubes que participaron en la edición de 2025 en Estados Unidos recibieron lo que les correspondía, la cantidad de 185 millones de libras esterlinas, destinada como "pagos de solidaridad" para los clubes no participantes, sigue pendiente sin que se haya desembolsado ni una sola libra.

La FIFA se había comprometido a repartir 50.000 libras esterlinas a cada club de primera división de todo el mundo, para garantizar que la base del deporte se beneficiara de los ingresos del torneo, que recaudó 740 millones de libras esterlinas por los derechos de emisión a través de la plataforma DAZN.

Sin embargo, tras varios meses del final del torneo, las promesas se han convertido en deudas acumuladas, han desatado una ira desbordante en el entorno del fútbol mundial y han puesto en duda la solvencia financiera de la FIFA.

La amenaza más grave: la cancelación del Mundial de Clubes 2029

Este escándalo financiero no se ha quedado en los límites de la indignación, sino que ha pasado a amenazar la propia existencia del torneo. El futuro de la edición de 2029 pende de un hilo por dos motivos principales:

1- El derrumbe de la confianza: el impago de la "factura de solidaridad" ha dinamitado la credibilidad de la FIFA ante los clubes y ha hecho que el acuerdo con los grandes clubes europeos para participar en la próxima edición sea casi imposible.

2- Sin país anfitrión: hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el país organizador ni se han iniciado negociaciones serias, y pese a que países como Brasil, Alemania, Inglaterra y Australia han insinuado su interés, el expediente está completamente congelado.

El escenario más comentado entre bastidores es el de "aplazar o cancelar el torneo" si la FIFA fracasa en saldar sus deudas y recuperar la confianza de los clubes. Esto supondría enterrar el proyecto que Infantino describió desde 2016 como "su proyecto personal".

Infantino: del trono al borde de la destitución

Todos estos hilos se juntan para cercar el cuello de Gianni Infantino. El presidente suizo-italiano no solo fracasó a la hora de calibrar las reacciones a su plan de vender participaciones de los torneos de la FIFA a inversores, sino que le añadió un desastre financiero con la gestión del Mundial de Clubes.

La indignación alcanzó su punto máximo cuando la Unión Europea de Fútbol, la "UEFA", pidió su destitución de forma explícita, en un hecho inédito desde que asumió el cargo. E incluso si sobrevive a la votación esta vez, su autoridad se ha erosionado y su capacidad para sacar adelante cualquier decisión trascendental, incluida la ampliación de los torneos, se ha vuelto casi nula.