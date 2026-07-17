Una promesa emocionante... Bellingham rompe su silencio tras la pérdida del sueño de los ingleses

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, habló tras perder la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina.

Inglaterra dominó 1-0 hasta el 85’, pero el campeón marcó dos veces y ganó 2-1.

Bellingham escribió en Instagram: «Me costaba encontrar las palabras, pero lo que dijo el conductor de nuestro autobús en Kansas lo resume todo».

Y añadió: «Gracias por el apoyo excepcional desde casa y por el esfuerzo de quienes viajaron a Estados Unidos para animarnos».

Y concluyó: «Espero que el espíritu de unidad y amor que hemos visto en nuestro país no termine con el fin de este torneo, porque cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas, y sin duda lo haremos... Os quiero a todos».

Bellingham brilló en el Mundial 2026 con seis goles y una asistencia.