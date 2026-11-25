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El defensa del Manchester United Ayden Heaven se plantea su futuro en Old Trafford, según las informaciones, después de un solo partido a las órdenes del nuevo técnico, Mauricio Pochettino. El jugador de 20 años no salió del banquillo en la desmoralizadora derrota por 4-0 ante el Liverpool, lo que ha suscitado de inmediato dudas sobre su papel en esta nueva etapa.

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Heaven se plantea salir en enero en plena lucha por la permanencia

Según la BBC, Heaven teme que sus minutos se reduzcan si Pochettino apuesta por jugadores experimentados para sacar al United de la zona de descenso. Aunque el defensa prefiere salir cedido en enero, también consideraría un traspaso definitivo.

El United quiere reforzar la defensa este invierno y se le ha relacionado con Calvin Bassey, del Fulham . La llegada de más defensas relegaría aún más a Heaven en el orden de preferencias.

Según la misma información, tanto el Fulham como el Barcelona siguen al jugador de 20 años, al que ya intentaron fichar cuando dejó el Arsenal para irse a Old Trafford en febrero de 2025.

Los cambios de entrenador frenan la progresión del joven defensa

Los constantes cambios en el banquillo han perjudicado el desarrollo de Heaven durante sus casi dos años en Mánchester. Pochettino ya es el tercer entrenador permanente a cuyas órdenes ha jugado el central en el club.

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Pese a firmar un contrato hasta 2029 con opción a un año más, le ha costado hacerse con un puesto habitual en el once. Heaven ha disputado 32 partidos en total, pero esta temporada solo ha sido titular en dos de sus 11 encuentros de la Premier League y en dos de sus cuatro apariciones en la Champions League.

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Pochettino reclama voz en las decisiones sobre la plantilla y habla con los jugadores

Aunque fue nombrado entrenador principal y no mánager, Pochettino insiste en que espera tener un papel importante en las decisiones sobre la plantilla, además de elegir la alineación.

«He sido entrenador principal, entrenador, mánager y, al final, no cambia demasiado, porque creo que nuestra forma de trabajar es independiente de cómo se denomine el cargo», afirmó Pochettino. «Sé que, como entrenador principal, soy quien va a decidir la convocatoria para el domingo y a elegir el once titular. Por supuesto, en el futuro me gustaría participar en todas las decisiones importantes que afecten a la plantilla. Al fin y al cabo, el Manchester United es un club de fútbol, ¿no?».

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El exentrenador del Tottenham y el Chelsea también ha hablado individualmente con los integrantes de su plantilla. «Creo que es importante escuchar lo que los jugadores necesitan decir, para entender en qué situación se encuentran en todos los ámbitos», añadió. «No solo en el campo, sino también fuera de él y en todo lo que está pasando. Eso es importante».

Una prueba en la Champions antes de un mercado decisivo

El United debe reponerse rápidamente de la dura derrota ante el Liverpool antes de enfrentarse al Sporting en su quinto partido de la fase de liga de la Champions League. Una buena actuación en Europa es fundamental para dar estabilidad al equipo con Pochettino.

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Para Heaven, las próximas semanas serán una prueba decisiva. Si no consigue hacerse un hueco en los planes de Pochettino, su salida en enero parece cada vez más probable.