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El sindicato de futbolistas FIFPRO ha vuelto a criticar duramente a los responsables del Bayern de Múnich por su trato a Jamal Musiala. El consejero delegado Jan-Christian Dreesen no entiende las críticas.

«Debatir públicamente» sobre el estado de salud del internacional «y cuestionar su salario mientras se recupera demuestra una profunda falta de humanidad y sensibilidad», afirmó el presidente de FIFPRO, Sergio Marchi, en un comunicado difundido el lunes, según «Absolut Bayern».

Musiala merece «el apoyo de su club y la certeza de que se respetará su contrato», añadió Marchi, que condenó «con la máxima firmeza» las declaraciones de los dirigentes del Bayern.

Marchi también se puso del lado del futbolista de 23 años ante la posibilidad de que se le reduzca el salario: «Me solidarizo plenamente con Jamal. El Bayern debe apoyarlo durante toda su recuperación y cumplir sin condiciones el contrato firmado».

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El dirigente citó un ejemplo de Sudamérica: «En Argentina, el convenio colectivo de los futbolistas profesionales protege el salario acordado hasta que reciben el alta médica si una lesión o enfermedad ajena al control del jugador le impide jugar, incluso cuando el contrato ya ha vencido».

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Por eso, lamentó «oír a dirigentes de un club de la talla del Bayern cuestionar si cumplirán un contrato que sigue vigente. Es un paso atrás para el fútbol».

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Por qué al Bayern le sorprenden las críticas de FIFPRO

El consejero delegado Jan-Christian Dreesen no entiende las duras críticas de FIFPRO. «El caso preocupa, naturalmente, a los aficionados, porque cada uno de nuestros jugadores es uno de los nuestros. Y sí, así es: ¡Jamal es uno de los nuestros! Precisamente por eso cuidamos de él. Estaba claro que habría reacciones», declaró en una entrevista con tz/Münchner Merkur y Bild. «Pero, sinceramente, la reacción de FIFPRO me ha sorprendido mucho. Esta asociación de futbolistas, en realidad, ni siquiera tiene presencia en Alemania....»

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El director deportivo Max Eberl y el entrenador Vincent Kompany «confían en Jamal, están convencidos de que puede recuperar su nivel anterior. Todos contamos con ello», explicó Dreesen. «Y, por supuesto, también se trata de la persona. ¡Todos deseamos que vuelva a ser el de antes sobre el terreno de juego!»

Musiala, que padece un trastorno neurológico funcional con crisis de ausencia, es objeto de un intenso debate en el club más laureado de Alemania. El expresidente del consejo de administración Karl-Heinz Rummenigge avivó la polémica tras el partido contra el Colonia (1-1), cuando cuestionó públicamente la capacidad de rendimiento de Musiala y habló de posibles ajustes en su contrato.

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«Era difícil no darse cuenta de que el tema ha vuelto a generar revuelo en los dos últimos días. Y, aun así, mantengo lo dicho: es nuestro deber cuidar de que Jamal tenga tiempo, se recupere y pueda volver a su nivel anterior», señaló Dreesen sobre el debate. «Al mismo tiempo, también tenemos una responsabilidad con el club. Eso es lo que han dicho Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, cada uno con sus matices. Y creo que también se puede decir».

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¿Hay un acuerdo secreto entre Musiala y el Bayern?

Según Süddeutsche Zeitung, en verano se habría alcanzado un acuerdo verbal entre los representantes de Musiala y el club . Según ese acuerdo, se modificaría el contrato de Musiala si el jugador no lograba recuperar su nivel anterior.

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«No estuve en esa reunión», añadió Dreesen sobre la información del periódico. «Por tanto, no puedo contar nada al respecto. Pero, si tuvo lugar antes del programa de tertulia de BR en el que Uli habló por primera vez del asunto, seguro que lo tenía muy presente cuando hizo sus declaraciones».

En una aparición hace dos semanas en Bayerischer Rundfunk, Hoeneß criticó por primera vez la discrepancia entre el salario de Musiala y su rendimiento actual y habló de un «dilema». Además, planteó dudas sobre si Musiala podría volver a alcanzar su mejor nivel. «Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que se puede controlar hasta cierto punto con medicamentos», afirmó el presidente de honor del club más laureado de Alemania en el programa «Sonntags-Stammtisch». Después dejó en el aire una cuestión delicada: «Pero ¿volverá a tener alguna vez la capacidad de rendimiento que tenía antes…?».