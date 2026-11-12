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No se ha calmado la polémica en torno a la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol, sino que ha vuelto a resurgir con un nuevo escándalo financiero. En esta ocasión, la acusación no es de carácter ético ni deportivo, sino que tiene que ver con los propios fondos de la Federación y con una plataforma mediática que, según se dice, fue creada para defenderlo y hacer frente a sus detractores.

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El diario "El Confidencial" ha destapado un nuevo escándalo relacionado con la etapa de Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol, al afirmar que el expresidente utilizó fondos de la federación para financiar la creación de una plataforma propagandística, empleada para difundir sus opiniones y responder a las críticas dirigidas a su gestión.

Según el diario, se contrató a una conocida editorial para crear dicha plataforma, y supuestamente la Real Federación Española aceptó pagar hasta 1,6 millones de euros, de acuerdo con los recibos de pago a los que tuvo acceso El Confidencial. El contrato para la creación de la nueva plataforma mediática se firmó el 22 de octubre de 2022, es decir, menos de un año antes de la salida de Rubiales de la federación.

Los pagos abonados hasta el momento ascienden a 700.000 euros, y se espera que los tribunales ordenen a la federación pagar al menos otros 600.000 euros, lo que significa que el caso podría costarle a la federación más de 1,3 millones de euros al final, incluso tras la marcha del hombre que firmó el contrato.

La respuesta de Rubiales no se hizo esperar. En un vídeo publicado en su cuenta de "Instagram", el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol negó que la federación financiara ninguna plataforma propagandística y defendió el proyecto, asegurando que se trataba de una plataforma para difundir contenido deportivo y no de una herramienta propagandística personal.

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Rubiales afirmó en el vídeo: "Quizá hayan notado cómo el periodista Chema Olmo, del diario El Confidencial, trató el asunto como si fuera un escándalo, al afirmar que la federación, durante mi etapa como presidente, destinó 700.000 euros a crear una plataforma propagandística o algo por el estilo, lo cual es completamente falso".

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Y añadió: "Lo que hizo la federación, a través de sus departamentos de comunicación, médico, jurídico y demás, en coordinación y cooperación entre ellos, depositando su confianza en profesionales que cuentan con decenas de miles de suscriptores, fue crear una plataforma para difundir no solo contenido relacionado con el fútbol, sino con el deporte en general, en distintos ámbitos, y parece que esto le provoca malestar".

Rubiales subrayó: "La federación emprendió acciones legales contra la empresa después de que esta presentara una demanda contra ella por el impago de sus honorarios tras su marcha, ya que el juez determinó que ese era el precio de mercado y, por supuesto, todo es completamente legal, pero parece que eso no le importa al periodista".

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El expresidente fue más allá de la defensa de su persona cuando comparó este caso con los pagos que, según sus palabras, realizó la Liga española, LaLiga, a los medios de comunicación en 2023, y dijo: "Los 36 millones de euros que Javier Tebas gastó en 2023, del dinero de la Liga, en distintos medios de comunicación, no son un escándalo para él, algo que muchos considerarían un escándalo; estamos hablando de 36 millones de euros, y él ni siquiera lo mencionó en ninguna publicación".

Este caso reabre el expediente de la gestión de Rubiales al frente de la federación española, que siempre estuvo rodeada de polémica, ya fuera a nivel deportivo, económico o mediático. El hombre que dirigió la federación en uno de los periodos más divisivos de la historia del fútbol español sigue acaparando titulares incluso tras su marcha, entre acusaciones de corrupción financiera e intentos de defender su legado.

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Y mientras Rubiales insiste en que el proyecto era legal, profesional y tenía como objetivo servir al deporte español, El Confidencial mantiene que la plataforma era una herramienta propagandística al servicio del presidente, y no un proyecto mediático neutral. Entre ambas versiones, la justicia sigue siendo el árbitro decisivo, especialmente ante la previsión de que se dicte un fallo que obligue a la federación a pagar cantidades adicionales a la empresa ejecutora.