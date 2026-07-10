¿Una pista sobre cuándo se retirará?… Salah hace una promesa a los aficionados egipcios

Mohamed Salah, estrella de Egipto, prometió a los Faraones tras el Mundial 2026.

El equipo alcanzó por primera vez los octavos de final, pero cayó 2-3 ante Argentina en un encuentro polémico.

A través de su cuenta de «X», el jugador escribió: «Sé que todavía estáis enfadados, pero os prometo que haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional».

«Clasificarse para el Mundial no basta, ni siquiera participar. Este equipo se merece vuestra confianza», añadió.

Cabe recordar que Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, cambió la posición de Salah en la mayoría de los partidos del Mundial, pasando de extremo derecho a mediapunta, y la leyenda del Liverpool logró adaptarse a su nuevo papel con los Faraones.



