Una petición inesperada del Real Madrid en el caso Negreira

El Real Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona prorrogar seis meses el caso Negreira, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barcelona pagó entre 2001 y 2018 al exvicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

Según un documento al que ha accedido la agencia EFE, el club blanco sostiene que la investigación de la Guardia Civil ya aporta «elementos y pruebas directas e indirectas más que suficientes para confirmar un delito continuado de corrupción deportiva».

El club blanco, que ejerce la acusación particular, añadió: «Esto conducirá necesariamente, en breve, a la continuación del proceso por la vía abreviada».

En mayo, el juez ya prorrogó la causa hasta el 1 de septiembre de 2026.

Ahora el Real Madrid pide una nueva prórroga al señalar que aún faltan pruebas documentales, testimonios y trámites pendientes.

Según el diario, entre esas diligencias se encuentra la petición al FC Barcelona de que aporte «los documentos que conforman su sistema interno de prevención de delitos, su modelo de cumplimiento o su modelo de organización y gestión».

Este requisito rige desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que reformó el Código Penal, hasta julio de 2018, periodo en el que se efectuaron los pagos a entidades vinculadas a Enrique Negreira.

El Real Madrid cree, con la información actual, que «los controles internos del Barça se suspendieron deliberadamente en los pagos a Enríquez Negreira».

La denuncia blanca concluye: «No parece que nadie cuestionara internamente los procedimientos de autorización de los pagos, ni los procesos de auditoría interna o externa, ni los informes penales, ni los procedimientos de diligencia debida».