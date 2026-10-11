Alejandro Balde ha llegado a un callejón sin salida en el Barcelona, después de quedarse en el banquillo ante el Getafe, en una nueva señal del retroceso de su estatus dentro del equipo y de la dificultad para conseguir una oportunidad de jugar bajo la dirección del técnico Hansi Flick.

Según el diario español "As", el duelo ante el Getafe suponía una oportunidad perfecta para que Balde reordenara sus cartas, si existía alguna posibilidad de mejorar su situación, sobre todo porque Flick alineó a casi todos los jugadores que no se marcharon con sus selecciones durante el parón internacional: Joan García y Eric, que regresó de Wembley sin disputar minutos, además de Gerard Martín, Gavi y Gabriel Jesus, fueron titulares en el partido.

Y pese a que Xavi Espart se incorporó a la selección española sub-21, el jugador formado en la academia del club también fue titular en el encuentro.

Pero Balde no jugó ni un solo minuto ante el Getafe, después de pasar todo el verano en una situación inestable, cuando Flick le advirtió de que su papel dentro del equipo había cambiado y que podía encontrarse sin minutos de juego. De hecho, el técnico alemán lo dejó fuera de la convocatoria para el partido contra el Elche para darle la oportunidad de replantearse su situación.

Balde decidió finalmente quedarse en el Barcelona, quizá con la esperanza de que las circunstancias cambiaran, pero eso no ocurrió: solo disputó 12 minutos testimoniales en un partido ya resuelto ante el Racing, y además quedó muy por detrás de Xavi Espart y Joao Cancelo en el orden de las alternativas disponibles para ocupar el lateral izquierdo.

Con la ventana de fichajes de invierno cada vez más cerca, Balde tendrá que tomar una decisión sobre su futuro, especialmente porque no logró resolver las cosas de la manera adecuada con su agente, Jorge Mendes, el pasado verano.

Y no parece que el futuro de Balde vaya a estar en el Barcelona en las circunstancias actuales, pese a que ofreció niveles muy destacados durante las temporadas 2022-2023, cuando dio 7 asistencias de gol bajo la dirección de Xavi, y 2024-2025, en la que repartió 10 pases decisivos bajo el mando de Flick.

Y parece que la continuidad del técnico alemán en el cargo podría aumentar la dificultad de la situación de Balde, sobre todo porque el jugador registró la temporada pasada 7 asistencias menos en comparación con la temporada anterior.



