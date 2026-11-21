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El Manchester City sigue dejándose puntos en la Premier League después de caer en la trampa del empate ante el Fulham (1-1), en un duelo que dejó muchos interrogantes sobre el estado del conjunto celeste, que se muestra incapaz de recuperar la senda de la victoria pese a haber jugado en su estadio y ante su afición.

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Sobre el césped del Etihad Stadium, el equipo de Enzo Maresca no logró superar el obstáculo del Fulham y tuvo que conformarse con un nuevo punto en la undécima jornada de la Premier League, prolongando una racha de resultados a la baja que empieza a ensombrecer sus aspiraciones de pelear por los puestos de cabeza.

El empate no supuso solo la pérdida de dos puntos en la carrera por la liga, sino que dejó además cifras negativas que reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa el Manchester City, que no ganó por cuarto partido consecutivo en el campeonato, con un empate y tres derrotas, una racha que no sufría desde el pasado mes de enero.

Con este resultado, el Manchester City suma 22 puntos y ocupa la tercera posición de la clasificación, mientras que el Fulham llega a los 11 puntos en el decimocuarto puesto, empatado con el Hull City, decimotercero, aunque por detrás de este por diferencia de goles.

El Fulham pone fin a una maldición histórica de 15 años

La importancia del empate no se limitó a su impacto en las cuentas del Manchester City, sino que también permitió al Fulham poner fin a una de las rachas de dominio más largas de la historia del fútbol inglés.

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El conjunto londinense evitó la derrota ante el Manchester City por primera vez desde septiembre de 2011, cortando una extraordinaria serie de victorias consecutivas del equipo celeste que alcanzaba los 20 partidos en todas las competiciones, la más larga de su tipo entre dos equipos en la historia del fútbol inglés.

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De este modo, el Fulham bajó el telón de un dominio que se prolongaba durante cerca de 15 años, después de que el Manchester City no pudiera mantener su superioridad histórica, y ambos equipos se repartieron los puntos, aunque con objetivos completamente distintos.

La defensa del City sigue encajando goles

Entre las cifras que más preocupan a la afición del Manchester City figura el sufrimiento constante de la línea defensiva, ya que el equipo ha encajado goles en nueve partidos consecutivos en todas las competiciones, la racha más larga de este tipo desde diciembre de 2019, cuando vio perforada su portería en 10 encuentros seguidos.

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Los indicadores negativos no terminan ahí, puesto que el Manchester City ha recibido el primer gol en cuatro partidos consecutivos de la Premier League, algo que no ocurría desde abril de 2012, cuando la situación se repitió en cinco encuentros seguidos.

Además, el equipo se ha visto obligado a terminar la primera parte por debajo en el marcador en cuatro partidos consecutivos de la Premier League, un escenario que solo se había dado dos veces antes en su historia, en octubre de 1995 y abril de 2006, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa el equipo en los inicios de sus partidos.

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El Fulham desperdicia puntos y el City mantiene un registro excepcional

Por su parte, y pese a haber logrado sacar un resultado positivo del Etihad, el Fulham no está viviendo una temporada ideal a la hora de conservar sus ventajas en los partidos.

El conjunto londinense ha dejado escapar 10 puntos en la Premier League esta temporada después de ir por delante en el marcador, y en este apartado negativo solo le supera el Brentford, que ha perdido 11 puntos en las mismas circunstancias.

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A pesar de su tropiezo ante el Fulham, el Manchester City mantuvo su condición de invicto en sus últimos 15 partidos de Premier League ante equipos londinenses, con 10 victorias y cinco empates, desde su derrota por 2-0 ante el Tottenham en agosto de 2015.

Sin embargo, este dato positivo no bastó para amortiguar el golpe del empate, en un contexto de resultados a la baja y fragilidad defensiva persistente, por lo que el Manchester City se ve obligado a recuperar rápidamente el equilibrio antes de que la serie de tropiezos se convierta en una auténtica crisis que amenace su posición en la carrera por el título de la Premier League.