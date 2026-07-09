Una pesadilla de robo de identidad: un club de la Eredivisie sufrió un fraude en un traspaso y un jugador inglés quedó varado en el aeropuerto

Una sofisticada estafa tiene como objetivo a un club de la Eredivisie

El FC Groningen y su director técnico, Mo Allach, denunciaron ante la policía varios casos de suplantación de identidad. Los estafadores contactaron por teléfono y correo electrónico a agentes de fútbol, haciéndose pasar por Allach y mostrando interés en jugadores. Usaron documentos falsos con el logotipo, los colores y la dirección del club para convencer a los representantes.

Cuando el acuerdo parece inminente, envían un enlace de pago, supuestamente para trámites administrativos como reconocimiento médico y vuelos. Allach lo confirma: «Ese dinero sería para los trámites». El club cree que detrás hay una banda organizada.

Jugador inglés abandonado en Schiphol

La consecuencia más desgarradora del fraude afectó a un jugador inglés cuyo nombre no se ha revelado, que viajó a los Países Bajos creyendo que iba a fichar por el equipo de la Eredivisie. El jefe de ojeadores, Arno de Jong, lo confirmó: «El jugador inglés esperaba en Schiphol su traslado a Groningen. Creía que venía a jugar con nosotros. Cuando nadie lo recogió, sospechó. Probablemente su agente pagó la estafa. Había rechazado otras ofertas. Es muy triste».

Además del inglés, el escandinavo Julius Madsen, del AC Horsens, también fue contactado. Los documentos obtenidos por RTV Noord revelaron una oferta falsa que le prometía 12 000 € netos al mes, coche de empresa y un contrato de cuatro años ampliable a cinco. El error más claro fue indicar salarios netos, cuando lo habitual es negociar en bruto. Allach lo resumió así: «En la propuesta hay muchos errores; por ejemplo, usan neto en lugar de bruto».

Un problema generalizado en el fútbol neerlandés

El FC Groningen no es la única víctima. Las investigaciones muestran que los documentos falsificados a veces incluyen el logotipo de patrocinadores de otros clubes, como el PEC Zwolle, lo que indica que los estafadores reutilizan plantillas. El director general, Frank van Mosselveld, confirmó que otros clubes sufren problemas similares. «La temporada pasada, el nombre de Jordens Peters, director del Roda JC, se usó de forma fraudulenta», afirmó Van Mosselveld. «Lo mismo le ocurrió a Gerry Hamstra, del PEC Zwolle».

Aunque los correos parecen sofisticados, algunos agentes ya detectan señales de alarma, como el mal inglés del interlocutor. Van Mosselveld advierte de que el alto volumen de operaciones en las grandes agencias las hace vulnerables: «Si una oficina maneja veinte operaciones a la vez, algo así puede pasar desapercibido. Trabajan de forma bastante profesional». «Por ejemplo, dicen que las normas en los Países Bajos han cambiado: aún no podemos inscribir a un jugador en la KNVB porque sigue bajo contrato en otro club, así que el pago debe pasar primero por la oficina del agente». El club ya ha alertado a la KNVB y a la Fiscalía para evitar más víctimas.