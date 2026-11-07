«¡Una persona fantástica!»: Thomas Tuchel explica la sorprendente inclusión de Josh King en la convocatoria de Inglaterra

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha incluido al joven del Fulham Josh King en su convocatoria de 25 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones. King recibe su primera convocatoria oficial con la selección absoluta, al igual que el centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham, mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a Croacia y España.

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King recibe su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha convocado por primera vez al centrocampista del Fulham Josh King para los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, ante Croacia y España. La lista de 25 jugadores también incluye a Jobe Bellingham. Ambos dan el salto desde la selección sub-21.

King ya tuvo la oportunidad de trabajar con la selección absoluta durante la concentración previa al Mundial celebrada este verano en Florida.

Tuchel ha convocado a 22 jugadores de campo para disponer de mayor flexibilidad durante esta breve ventana internacional.

Tuchel elogia el carácter y la versatilidad de King

Durante la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria, Tuchel elogió la personalidad de King y explicó sus planes tácticos para el joven futbolista del Fulham.

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«Tiene un carácter fantástico. Nos aporta algo de flexibilidad», afirmó Tuchel sobre la convocatoria de King.

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«Decidimos convocar a 22 jugadores de campo para tener flexibilidad en los entrenamientos y él es, por así decirlo, el jugador extra en esas sesiones. Se trata de su actitud y su personalidad», añadió el seleccionador.

Los planes para la posición de King y la explicación de la ausencia de Palmer

Tuchel aclaró cómo piensa utilizar a King y explicó por qué el creador de juego del Chelsea Cole Palmer se quedó fuera de la convocatoria.

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«Durante la pretemporada nos ayudó en los entrenamientos como lateral, pero no volveremos a hacerlo», señaló Tuchel. «Es un jugador ilusionante y versátil».

Sobre las opciones en la mediapunta, Tuchel añadió: «Tenemos suficientes jugadores para el puesto de número 10 y mantenemos a los que estuvieron en la concentración anterior porque quedamos satisfechos con las dos semanas y media que pasamos juntos. Josh King es nuevo en el grupo, pero quiero verle en ambas bandas. Es una especie de jugador extra y puede jugar en las cuatro posiciones».

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Inglaterra busca una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones

Inglaterra se concentrará a principios de la próxima semana para empezar a preparar el partido del jueves contra Croacia en Wembley. Después viajará a Madrid para enfrentarse a España el domingo 15 de noviembre.

Segunda en el Grupo C, a Inglaterra le basta con evitar la derrota ante Croacia para confirmar su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones del próximo marzo.

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King buscará debutar con la selección absoluta mientras el equipo de Tuchel intenta acabar primero de grupo.