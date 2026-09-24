Una permanencia condicionada salva a Infantino de la guillotina de la destitución: la FIFA entra en el túnel de la "guerra civil"

Parece que el intento de derrocar a Gianni Infantino del trono de la FIFA ha fracasado, pero lo más peligroso aún no ha llegado; pues, tras pocas semanas de que sus rivales creyeran estar a un paso de tumbarlo, todos los indicios apuntan a que el suizo permanecerá en su cargo, mientras el fútbol mundial se encamina hacia una guerra fría y caliente sin precedentes en torno a las competencias del presidente y su influencia.

Quizás haya terminado la batalla por obligar a Infantino a dimitir, pero la verdadera guerra sobre el alcance de sus competencias acaba de empezar.

De la batalla por la sucesión a la guerra por las competencias

Según reveló la agencia "Reuters", citando a destacadas personalidades del mundo del fútbol, la crisis que desató Infantino con su plan de vender el 20 % de los derechos comerciales de la FIFA a inversores, plan del que después se retractó, pasó de ser una cuestión de "quién lo sucederá" a una de "cómo continuará".

La FIFA tiene ahora ante sí dos escenarios y no un tercero:

El primer escenario: una solución intermedia histórica. Consiste en que Infantino permanezca en la presidencia despojado de gran parte de sus competencias concentradas, y en la creación de un organismo o una nueva estructura de gobernanza que reduzca la influencia del presidente. Es lo que un alto directivo de la FIFA considera "el mínimo" para darle margen de permanencia.

El segundo escenario: una larga guerra de desgaste. Es el más peligroso, en el que los clubes, las confederaciones continentales, los representantes de los jugadores y las federaciones nacionales entran en una confrontación abierta con la FIFA, en la que se oponen a todo: desde el Mundial de Clubes y los repartos económicos hasta el calendario de partidos internacionales y las decisiones de expansión comercial.

Un alto directivo declaró a la agencia Reuters: "Ahora está claro que permanece en su cargo. La guerra fría y caliente es un problema real para la FIFA y para el fútbol mundial".

Por su parte, un veterano dirigente deportivo internacional que ha pasado décadas trabajando con los organismos rectores fue más allá, describiendo la situación como "una guerra civil dentro del organismo rector, algo que no recuerdo en ningún organismo deportivo antes. Es algo sin precedentes". Y se preguntó: "¿Quedará incapacitado para desempeñar sus funciones?".

Otros dos dirigentes futbolísticos confirmaron de forma independiente a Reuters este escenario catastrófico, señalando que la oposición no llegará necesariamente a una ruptura formal, sino a una obstrucción sistemática de cada gran iniciativa presidencial.

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"La confianza que destruyó ya no existe"

El intento de Infantino de pasar página no logró reparar la fractura. En una carta al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones, propuso encomendar a una entidad externa independiente una revisión integral del marco de gobernanza, y llevar a cabo amplias consultas sobre el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones. Pero la respuesta europea fue dura e inmediata.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo en un discurso grabado ante la cumbre del fútbol portugués, sin mencionar a Infantino por su nombre: "Puede que se cancele el proyecto que sacudió la unidad del fútbol mundial, pero la confianza que destruyó ya no existe".

Y añadió: "La confianza en nuestro deporte se asienta sobre tres pilares: la unidad, la transparencia y una gobernanza que sirva a todos y no a una minoría. El fútbol no está en venta".

El proyecto de venta de los derechos comerciales, incluidos los derechos del Mundial, había sido abandonado el pasado julio tras la feroz oposición de la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf.

Y aquí reside la paradoja histórica, pues las reformas que siguieron a la caída de Sepp Blatter tenían originalmente como objetivo reducir las competencias concentradas en manos del presidente, para que el conflicto vuelva hoy en torno al mismo punto.

¿Cómo reconstruye Infantino su imperio?

Hay un motivo por el que los rivales de Infantino creen que dejaron escapar su oportunidad dorada. El hombre de 56 años ha empezado ya, de hecho, a reconstruir sus alianzas de cara a las elecciones de marzo de 2027.

Infantino dispone de una serie de oportunidades en los próximos meses para reunirse con los líderes de las federaciones nacionales en los torneos y congresos continentales, especialmente en África, un continente que representa un bloque de votos decisivo.

El presidente de una federación nacional que habló con Reuters bajo condición de anonimato considera que Infantino aprovechará estos encuentros para mantener el apoyo, previendo que algunas de las federaciones que se le opusieron se volverán menos hostiles si es reelegido, porque "no tiene sentido pasar cuatro años de confrontación permanente".

En este contexto destaca una peligrosa carta política, revelada por una propuesta conjunta de Ceferin y el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, que consiste en repartir no menos de 10 millones de dólares de las reservas de la FIFA a cada una de las 211 federaciones durante el próximo ciclo financiero.

Para muchas de las federaciones pequeñas que dependen por completo de la financiación de la FIFA, estas cantidades podrían suponer un salto cualitativo, y podrían ser la misma arma que utilizará Infantino para comprar nuevas lealtades y garantizar su permanencia, aunque sea como un presidente sin competencias.

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