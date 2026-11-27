La enfermedad ha puesto punto final a la trayectoria de un guardameta que conoció el camino de los títulos y que vistió la camiseta de su país en grandes citas. Ingvar Jónsson ha fallecido a los 37 años tras luchar contra un cáncer, dejando atrás una carrera repleta de logros y una profunda tristeza en el fútbol islandés.
El Víkingur Reykjavík y la Federación Islandesa de Fútbol anunciaron el miércoles el fallecimiento del exportero, meses después de que se le diagnosticara un cáncer el pasado mes de mayo. Ambas entidades confirmaron que murió rodeado de sus seres queridos y transmitieron sus condolencias a su familia, amigos y compañeros, en una pérdida que ha causado conmoción y tristeza en el fútbol islandés.
Jónsson se había incorporado al Víkingur Reykjavík en febrero de 2020 y siguió defendiendo los colores del equipo hasta poner fin a su carrera profesional el pasado mes de mayo, coincidiendo con el descubrimiento de su enfermedad. Los últimos meses de su vida se convirtieron así en un duro camino lejos de los terrenos de juego, después de verse obligado a afrontar un problema de salud que acabó de forma repentina con su trayectoria futbolística.
La solidaridad con el guardameta islandés se extendió a la selección nacional. Sus compañeros quisieron apoyarle tras conocerse su enfermedad y lucieron camisetas con mensajes de ánimo durante un amistoso ante Argentina disputado el pasado mes de junio en Estados Unidos, dentro de una iniciativa para concienciar sobre la enfermedad y mostrarle su respaldo en un momento tan difícil. Una imagen que reflejó el enorme aprecio del que gozaba dentro del combinado nacional.
Jónsson dejó una huella evidente en el fútbol islandés: conquistó la liga local en 5 ocasiones, además de ganar la Copa de Islandia 3 veces y la Supercopa de Islandia en otras 3. También desarrolló su carrera profesional en Islandia y Noruega, donde jugó en el Njarðvík, el Stjarnan y el Víkingur Reykjavík, así como en el Start, el Sandnes Ulf y el Sandefjord, acumulando una experiencia variada a lo largo de su trayectoria entre ambos países.
En el plano internacional, el fallecido guardameta vistió la camiseta de la selección absoluta de Islandia en 8 partidos y representó también a las categorías sub-19 y sub-21. Además, formó parte del equipo que disputó la Eurocopa 2016, uno de los hitos más destacados de la historia del fútbol islandés, antes de decidir retirarse del fútbol internacional en junio de 2022, después de años de entrega con la camiseta de su país.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.