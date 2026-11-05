«Una pelea extraña»: Maguire, acusado de agarrar a una estrella de la Roma por una zona sensible

Un informe periodístico señaló que Harry Maguire, estrella del Manchester United, está acusado de agarrar a Santiago Castro, jugador de la Roma, por una zona sensible durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

El Manchester United remontó una desventaja de dos goles para ganar por tres tantos en la segunda parte, en el estadio de Old Trafford, tras un comienzo catastrófico.

La tensión del partido de la Liga de Campeones de Europa aumentó hasta tal punto que Maguire, de 33 años, y Castro, de 22, se enzarzaron de una forma muy extraña.

Según el diario «The Sun», el defensa del Manchester United le quitó el balón al delantero con una entrada violenta, en la que pareció lanzarse de cabeza primero hacia el balón y las piernas de su rival.

Esto provocó la ira de Castro, que corrió hacia el internacional inglés y pareció agarrarlo del cuello con ambas manos.

Maguire respondió de inmediato y pareció agarrar de forma llamativa al internacional argentino por abajo antes de derribarlo al suelo.

Se difundieron imágenes de ese extraño rifirrafe, aunque no fueron concluyentes, mientras los aficionados de la Roma mostraban su profundo enfado en las redes sociales y criticaban con dureza al árbitro por no expulsar a Maguire, asegurando que agarró «los genitales de su rival» antes de derribarlo al suelo.

Sin embargo, el entrenador del equipo de la liga italiana, Gian Piero Gasperini, no se refirió al incidente tras la conclusión del partido.